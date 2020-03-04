【法證先鋒IV】蘭姨成水泥藏屍案疑犯　高Sir記起一名關鍵人物：或者真係有天眼

▲ 「水泥童骨案」的關鍵人物原來一直在身邊。

TVB劇《法證先鋒IV》正在調查「水泥童骨案」，劇中的蘭姨（黎燕珊飾）和記者王明禮（古明華飾）成為案件中的嫌疑犯，高Sir（黃浩然飾）相信天網恢恢，更想起一位關鍵人物。

《法證先鋒IV》現正熱播，劇情講述蘭姨說出當年曾與記者王明禮一起報假案，豈料蘭姨弄假成真，其兒子麟仔真的失蹤，更不幸成為了「水泥童骨案」的受害者。

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經調查後，曾經改名及整容的《焦點觸角》總編輯譚以喬（前名為王明禮）成為嫌疑犯，被郭Sir（譚俊彥飾）窮追猛打下終於道出當年的案發經過及誰是真正兇手。

然而，法證、法醫及警方均對案件的真相有所保留，惟蘭姨已失去相關記憶，增加查案的難度。

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家希（李施嬅飾）遂提出利用「沙盤治療」幫助蘭姨，其後高Sir、家希及郭Sir決定重返案發現場尋找可能遺漏的線索。

高Sir記起盲人攝影師卓亨（李龍基飾）曾於大山村一帶到處攝影，或能提供相關相片。

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可是，卓亨指照片大多已遺失，保存的底片曾遭水淹發霉，法證部嘗試修復底片，希望能從舊資料中找到有力證據，為案件帶來曙光。