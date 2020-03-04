【IB攻略】英國大學聯招UCAS放榜　IB專家提醒3類IB學生注意事項

▲ 英國大學聯招UCAS放榜，IB專家提醒IB學生一些注意事項。（iStock圖片）

不知不覺又到了3月，這個月份可以說是可喜可悲的月份，皆因英國的UCAS大學放榜差不多都塵埃落定，當然有些同學可能還在等待英國大學的取錄。有不少家長都非常擔心自己兒女會否拿不到取錄，另外就是應該怎樣確認取錄。

1. 還沒收到取錄的IB學生

首先筆者一定要為這類學生率先解難，因為無論是學生或是家長如果這時候還未有offer應該怎樣處理。基本上，這類IB學生成績應該不是太優秀，在5個UCAS的取錄之中，很可能已經有3至4個Reject了，還剩一兩個未有回覆，眼見其他朋友又劍橋、LSE、UCL等等，好不葡萄。

有些家長就問到可否直接電郵催促大學給Offer呢？1000個不！因為這樣學生只會告訴大學的教授，其他的大學都不收你，因為其他大學是不會知道你有幾多個取錄在手，而且3月31日， 大學是絕對會通知你的，無論取錄與否。

2. 收到兩間或以上心儀的大學取錄

另外就是滿載而歸的IB學生，他們的煩惱之後只有是怎麼選擇好，因為手頭上拿了起碼都4、5個offer。 就以Oxford牛津法律系為例，A level收生要求上AAA，IB就是38分，然而LSE就A*AA ，IB都是38分，學生就問Oxford的收生要求竟然比LSE還低，那麼我應該選哪個做Insurance？無理由擺Oxford在第二志願。

所以學生要擺除心魔，Oxford擺第一，將LSE這類offer通通放生，筆者明白好不容易拿到的取錄又要按Reject，心裏都不是味兒。但是Insurance就是要放一個自己就算失手都能入到的大學。

3. 全軍覆滅的IB學生

這類學生不要失去希望，因為IB還有大考，學生可以循UCAS Clearing報讀，大概在7月中打後開始。就算你的預計分不好，你的IB大考很可能趁著肺炎額外的自修期間，有飛躍性的進步，筆者IB補習社HKExcel眼見不少只有28至29分的學生，大考拿了個36至38，進步可以是10分。只要拿著這個分數就算是34分， 不少名牌大學如Birmingham、Manchester都會可能接受的，始終IB的優勢就國際認可。

如果你考的是DSE，還要算英國高考分數，絕對輸蝕，這就是為什麼筆者看見以前校內考試不俗的同學拼了命考本地學制，對比另一個成績差的同學卻考了IB，大家可能殊途同歸，都入了世界頭50名的大學。

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