【新冠肺炎】護士媽媽前線抗疫半月未敢回家　每天站馬路3歲兒隔窗狂叫媽媽

▲ 內地一名護士媽媽半個月在前線抗疫，未能回家，想念孩子只能走過樓下「近」看看孩子。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐，不少醫護人員堅守前線抗疫。內地四川一名3歲男童垚垚的爸爸是警察，而媽媽是護士，二人齊齊上陣抗疫。為了不把病毒帶給家人，護士媽媽更長達半個月沒有回家，每天收工後將自己隔離在另一個社區。媽媽只能趁著收工時經過樓下，希望在馬路邊能遠遠望望兒子，兩母子可以近距離見面。

據內地媒體報道，護士媽媽表示，為了家人的安全，自己已有2個多星期沒有回家，每天只睡3至4個小時，「從來沒有這麼長時間沒回家，兒子過生日我也沒有辦法回去。」她最喜歡疫情早日結束，早點回家擁抱孩子。

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媽媽經過樓下遠看兒子

爸爸則表示，垚垚媽媽每次經過家裡樓下的時候，她會提前打電話給我，叫我把孩子帶到窗邊，

她想看看孩子，其實小朋友還是挺堅強的，雖然一直大喊媽媽但沒有哭，她也沒辦法跟小朋友說甚麼，就是在馬路邊喊一聲，小朋友只能回應一下。

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兒子要堅強起來

垚垚也經常走到窗邊，看看媽媽在不在馬路邊，因為他知道，這是他和媽媽唯一可以近距離見面的方式。網民看畢影片後紛紛留言表示感動，「好有愛的畫面」、「好堅強的背影」及「疫情打破不了家人間的羈絆」。

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責任編輯：王明芳