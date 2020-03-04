關愛基金研向新來港者派1萬　基金成員：需商討如何發放

▲ （經濟日報資料圖片）

新一份財政預算案提出向每名年滿18歲的香港永久性居民派現金1萬元，同時港府計劃透過關愛基金，向持單程證及新來港作家庭團聚的非永久居民發放1萬元。關愛基金成員認為，預算案與關愛基金派錢屬兩回事，關愛基金應該「開倉」向更多有需要市民派錢，但如何發放則需要再商討；另一成員則料最快10月才可收到錢。

關愛基金成員、民主黨立法會議員鄺俊宇接受港台訪問時表示，預算案與關愛基金派錢是兩回事，應該要分開處理，認為關愛基金應該「開倉」向更多有需要市民派錢；至於是否向新移民發放1萬元，關鍵在於對方有否真正需要，如何發放亦需要再商討，希望錢能夠盡快到有需要市民手上。

關愛基金專責小組成員鄧家彪認為，派發對象應該涵蓋少數族裔人士，如7月開始接受申請，預計市民10月才收到錢。

民建聯多名議員今亦與財政司司長陳茂波會面，建議政府可透過市民銀行戶口，向122萬名受政府津貼的基層市民及長者派發相關款項；又建議政府可成立中央資料庫，收集市民包括銀行戶口在內的資料，減少日後派錢的行政成本，如果擔心私隱問題的市民，可自行選擇是否提供相關資料。

至於網上有傳利用轉數快能更快收到款項，議員張國鈞說傳聞並非屬實，市民利用一般網上銀行户口，能更快收到款項。

責任編輯：陳正怡