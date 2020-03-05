《獅子山下2020》反映香港人情世故轉變 王宗堯鄭敬基演繹不同階層故事

▲ 《獅子山下2020》首集《喧囂過後》，潘燦良飾演病倒後才懂得反思與親人關係的金融界成功人士。

香港電台最具代表性的戲劇系列《獅子山下》，2020年新一輯快將面世。6集以「愛的故事」為主題，由劏房戶講到金融才俊面對的人生矛盾，由網上交友談到老年夫妻有關愛的選擇。監製之一的羅志華指出，《獅子山下》內容隨著社會發展而變，而40多年來不變的，就是「講好香港人故事」的宗旨。

自從2014年港台電視31出現後，06年後停拍的《獅子山下》系列便開始重啟。而由2014年一輯《獅子山下》已開始參與的香港電台電視部綜合節目組高級監製羅志華，也有份監製了2020這一輯其中4集（其餘兩集則分別由麥志恆及利子良監製）。

對於《獅子山下》的宗旨，他清楚不過： 「就是講香港人的故事，從戲劇中看到香港的人情世故。」

▲ 第2集《日照太短》，鄭敬基演繹劏房戶的父子困境。

社會動蕩製作受阻

羅志華稱，一如以往，每一輯《獅子山下》主要是透過節目外判計劃，給機會香港新晉的影視人材發揮，其中有一至兩集，讓港台電視部同事拍攝。本來自2014年起，每年製作一輯，但2019年卻停了。

羅解釋說：「因為2019年6月後香港經歷許多動蕩，令部份製作受阻。2020年3月8日推出的一輯，本來是打算2019年底推出的。」

他續指，這一輯早在2018年接受遞交提案，所以內容上不免有「滯後」，未有任何一個單元觸及社會運動。

▲ 王宗堯主演第3集《最後決定》，由偵探查案開始講到「安樂死」。

這一輯在「愛的故事」的主題下，6集均涉及不同類型的愛。阮智謙導演的《日照太短》，講劏房戶家庭面對逼遷和新生命來臨的兩難，呈現基層父親對家人的愛；蕭文學執導的《最後決定》由偵探尋找失蹤老人出發，再透視出長期病患者與照顧者之間的辛酸故事，揭開兒子為病父作最後決定的艱難。

展現對社會的關懷

陳英尉的《流離浪蕩》呈現缺乏家庭照顧失學青年如何在困境下互相扶持；《鶼鰈》的老夫老妻本來互不相干，到健康差了，才明白要互相依靠。

只有梁永豪執導的《裊裊時光》取材自早前發生的城市話題： 外貌平庸女生透過交友軟件結織異性繼而騙財，最後卻發展出真感情。

▲ 第6集《鶼鰈》，吳浣儀主演，講老夫老妻之間的恩恩怨怨。

故事為何多偏向悲情？羅志華說見到許多導演都想透過《獅子山下》系列表達一種對社會的關懷，但同時，他也重申，這個系列並非只集中講低下層的。

如這一輯首集《喧囂過後》，主角就是一位金融界成功人士，因為一場大病，才反思到為了事業而忽略了家庭及親情。

▲ 第5集《裊䙚時光》，由交友軟件騙案探討謊言都市裡的愛情關係。

窮得只剩下錢的成功人士

身兼《喧囂過後》編劇及導演的黎子儉（Alex），是香港演藝學院電影電視學院高級講師（電影電視導演）。

Alex說：「香港社會以收入和職業來界定一個人成功與否，卻忽略了快樂，我覺得這是扭曲的想法。我設定潘燦良飾演的基金經理，就是窮得只剩下錢的人，他跟親人疏離，極缺乏愛，到病倒了，才察覺自己很孤獨。」

他續稱：「另外，我近年因為教書關係，發現很多學生都來自單親家庭。今次我就透過男主角女兒的角色，反映上一代的決定，如何影響到下一代的成長及性格發展。」

▲ 首集《喧囂過後》編導黎子儉指出，欣賞潘燦良踏實的演技，所以構思劇本時已屬意由他主演。

父女情以外，此集也透過男主角用錢要求外傭放棄請假回鄉探患病兒子，呈現香港部分外傭被自私僱主剝削的處境。

Alex表示，他和演藝學院畢業生合作拍攝此集，共用了8天拍畢，但他坦言，在60萬元的製作費上限之下，要拍攝反映中上層生活的故事，確是一大挑戰。

羅志華補充：「可能外界不少人對《獅子山下》的既定印象都停留在70、80年代講基層故事，所以近年少有人拍關心香港社會中高層的單元。但其實《獅子山下》是關於香港所有持份者的。」

▲ 香港電台電視部綜合節目組高級監製羅志華（左）及《喧囂過後》編導黎子儉（右）。（陳智良攝）

「獅子山精神」的演繹

香港人總愛把「獅子山精神」掛在口邊，對此，羅志華就認為各人都可以自由理解和演繹，但他認為住7層大廈、睦鄰、努力便可達到夢想，都是以前的事了。其實，我們不需要反覆把『獅子山精神』定義為積極，再啟發大眾了！我覺得香港人本身已經很積極和努力！」

就劇集來說，羅志華期望提交提案者可以跳出框框，以不同形式、戲劇類型來講好香港人的故仔。「可以是偵探、甚至是科幻，不一定是寫實，甚至可以加入娛樂性。事實是，香港人的特色，向來都是多變又有活力。」他寄望《獅子山下》可以繼續藉著戲劇，紀錄多變的時代面貌。

INFO

《獅子山下2020》

播映日期及時間：3月8日起逢星期日9:05pm

頻道： 港台電視31/31A

（港台網站tv.rthk.hk 及流動應用程式RTHK Screen 同步直播及提供重溫）

記者：胡慧雯