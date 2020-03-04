  • 21°C
香港時間 : 2020304日 (三) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【恐怖疫情】伊朗疫情大爆發缺醫療設施　小孩入院氣喘失救令人心碎

親子 15:54 2020/03/04

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

伊朗的新冠肺炎疫情嚴重，網上流傳了多段關於小朋友等待救援的影片。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，伊朗是其中一個疫情最嚴重國家，確診個案累積超過2,300宗，死亡人數多達77人，是中國以外最多死亡病例的國家。不過，官方被指涉嫌隱瞞疫情，近日在社交不斷瘋傳有小孩染上新冠肺炎失救的影片，情況令人憂慮。

伊朗因長期受國際經濟制裁下，醫療設備不足，連政府內部官員亦相繼中招。國際專家認為官方涉嫌隱瞞疫情，估計伊朗感染人數多達1.8萬人。

近日有伊朗維權人士相繼在twitter發佈伊朗疫情影片，其中一段拍攝到有2名女孩疑染上新冠肺炎入院，出現了嚴重呼吸困難，不斷氣喘，無助的眼神令人感到悲痛。

網傳伊朗女孩因染上肺炎出現嚴重呼吸困難。（影片截圖）

獨自上街男童倒臥街頭

另一條最新發佈的影片中，見到一名背著背包的男童感到暈眩，伏在一輛汽車的車頭上，繼而倒臥街頭，其後被途人發現送院。

【新冠肺炎】伊朗確診人數逾1500人　民眾照去朝拜舔清真寺門：唔擔心【有片】

學校戲院全關 不再塞車

據英國《衛報》報道，伊朗已關閉全部學校、大學、劇院及戲院，街頭、商場也變得死寂，再沒有塞車情況，市民外出也不敢握手要改為輕輕踢腳。

不少伊朗人也實行在家工作，令網絡流量急升了4成。而水用量近日也達至頂峰，相信與居民勤洗手及清潔家居有關。

不過，近日Twitter正瘋傳另一段影片，可見大批信徒仍到庫姆法蒂瑪聖陵清真寺（The shrine of Hazrat Masumeh）膜拜，更有人狂舔寺內的閘門，令人擔憂伊朗疫情會一發不可收拾。

世界各地疫情報道︰

【口罩供應】日本Amazon驚現天價兒童口罩　黑暗真相曝光運費高達3.6萬

【新冠肺炎】新加坡學生在英國被毆打面部多處骨折　施虐者：不要把病毒帶來

【新冠肺炎】澳洲疫情升溫掀超市搶購潮　喪屍電影迷囤劍及斧頭：為末日作準備

責任編輯︰林綺玲

兒童健康 網絡熱話 武漢肺炎 新冠肺炎 伊朗 Twitter 疫情 肺炎

最高瀏覽

【搞笑大媽】擔心紙鈔有新冠肺炎病毒殘留　大媽用微波爐消毒紙鈔被燒焦
18:11 2020/03/03
【搞笑大媽】擔心紙鈔有新冠肺炎病毒殘留　大媽用微波爐消毒紙鈔被燒焦
【On Call 36小時】演馬國明傷殘弟弟受注目　魏焌皓疑涉強吻風波遭大台解約
18:11 2020/03/03
【On Call 36小時】演馬國明傷殘弟弟受注目　魏焌皓疑涉強吻風波遭大台解約
【富豪千金】大劉女兒獲英國皇家舞蹈學院證書　能歌擅舞開個人YouTube頻道
17:57 2020/03/02
【富豪千金】大劉女兒獲英國皇家舞蹈學院證書　能歌擅舞開個人YouTube頻道