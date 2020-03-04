【恐怖疫情】伊朗疫情大爆發缺醫療設施　小孩入院氣喘失救令人心碎

▲ 伊朗的新冠肺炎疫情嚴重，網上流傳了多段關於小朋友等待救援的影片。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，伊朗是其中一個疫情最嚴重國家，確診個案累積超過2,300宗，死亡人數多達77人，是中國以外最多死亡病例的國家。不過，官方被指涉嫌隱瞞疫情，近日在社交不斷瘋傳有小孩染上新冠肺炎失救的影片，情況令人憂慮。

伊朗因長期受國際經濟制裁下，醫療設備不足，連政府內部官員亦相繼中招。國際專家認為官方涉嫌隱瞞疫情，估計伊朗感染人數多達1.8萬人。

近日有伊朗維權人士相繼在twitter發佈伊朗疫情影片，其中一段拍攝到有2名女孩疑染上新冠肺炎入院，出現了嚴重呼吸困難，不斷氣喘，無助的眼神令人感到悲痛。

▲ 網傳伊朗女孩因染上肺炎出現嚴重呼吸困難。（影片截圖）

獨自上街男童倒臥街頭

另一條最新發佈的影片中，見到一名背著背包的男童感到暈眩，伏在一輛汽車的車頭上，繼而倒臥街頭，其後被途人發現送院。

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學校戲院全關 不再塞車

據英國《衛報》報道，伊朗已關閉全部學校、大學、劇院及戲院，街頭、商場也變得死寂，再沒有塞車情況，市民外出也不敢握手要改為輕輕踢腳。

不少伊朗人也實行在家工作，令網絡流量急升了4成。而水用量近日也達至頂峰，相信與居民勤洗手及清潔家居有關。

不過，近日Twitter正瘋傳另一段影片，可見大批信徒仍到庫姆法蒂瑪聖陵清真寺（The shrine of Hazrat Masumeh）膜拜，更有人狂舔寺內的閘門，令人擔憂伊朗疫情會一發不可收拾。

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責任編輯︰林綺玲