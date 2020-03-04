恒大新學年報讀人數按年減1成　何順文：修例風波影響不明顯

▲ 恒大校長何順文。（資料圖片）

應屆文憑試考生人數按年減少約3,000人，加上受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情及反修例風波影響，恒生大學校長何順文表示，目前的整體報讀人數較去年同期減少約1成，料新學年收生人數約2,000人，保守估計跌幅不超過1成，包括減少10至20名內地生。

因應疫情，恒大校長何順文今日（4日）以視像形式向傳媒介紹大學未來發展。他表示，應屆中六生人數減少，是導致今年報名人數減少的主要因素，形容修例風波造成的影響「不明顯」，透露今年初的退學人數「極少」，全校6,000人，有近10人退學，當中包括8名本地生，大部分是家庭原因或轉校，其餘2人是內地生，跟以往平均數字相若。

他亦透露，恒大目前有約240名學生身在內地，包括7人滯留湖北，大學在停課期間推行網上教學，學生可以等待疫情改善才回港。受疫情影響，本學年下學期到恒大的交流生人數，按年減少約4分之3至約10人，除了1月已取消的日韓交流外，每學期約80名出外外流的學生則沒有受影響。

同時，恒大以往每年有約2,000人實習，疫情令今年實習人數減少約50人。何順文指，有人認為反修例風波會令僱主有介心，但他認為，因今年經濟增長減慢，競爭更激烈，存在更多憂慮因素，「畢業生要更努力，會拖長搵工時間」。

恒大原訂上月舉行的入學資訊日延期，計劃分別於4月及6月補辦，分別讓教師及中六生參與，大學亦會盡量利用網上社交媒體加強推廣，以及盡量配合放榜延遲1周的安排，不影響學生入讀恒大的機會。

記者：馮琪雅