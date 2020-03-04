【On Call 36小時】當年TVB御用童星長大成人　吳諾弘當劍擊運動員出戰奧運

▲ OnCall童星揚威國際。

TVB在深夜重播2012年劇集《On Call36小時》，在昨晚播映的《On Call36小時》劇情中，馬明演的醫生「一件頭」於路上拯救被車撞倒的小孩杜梓霖，這位當年小童星名為吳諾弘，現在已20歲，並成為了香港男子劍擊運動員。

在上月，吳諾弘與隊友張小倫、張家朗、蔡俊彥出戰「男子花劍世界盃埃及站」團體賽，成功躋身世界盃4強，奪得東京奧運的入場劵，認真厲害。

他亦於個人微博公布喜訊，貼出跟港隊隊友的合照寫：「好興奮呀，今站世界盃埃及站，香港擊劍男子花劍隊除了取得奧運入場卷外，更首次取得團體賽銅牌，下一站美國繼續努力。」

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▲ 吳諾弘跟隊友出戰男子花劍世界盃團體賽。（網上圖片）

獲拔萃男書院取錄

吳諾弘當年演出過不少劇集，包括《宫心計》、《酒店風雲》、《與敵同行》等，現時20歲的他樣子跟童星時代一樣標緻。

小學就讀啟基學校的吳諾弘，於小二便學劍擊，小三打學界賽，小四至小六便嶄露頭角，連奪3屆全港小學學界個人花劍冠軍及傑出運動員獎。

2012年，諾弘成功被最心儀的拔萃男書院取錄，亦代表男拔出戰贏取不少學界獎項，包括2016年榮膺有「學界奧斯卡」之稱的中銀香港紫荊盃最佳運動員（劍擊）。

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▲ 吳諾弘代表香港出戰不少賽事。（網上圖片）

不過為了在劍擊界取得更大成就，吳諾弘讀至中五便向父母提出休學想法，父母亦全力支持。

於是諾弘成為全職運動員之路進發，並隨港隊四出比賽，2018年便已在亞洲U23劍擊錦標賽便摘下男子花劍團體賽金牌。

去年10月在泰國為港隊參加亞洲U23劍擊錦標賽，摘下一銀一銅兩個獎牌，為港爭光。

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