【新冠肺炎】日本政府購400萬個口罩　優先發放北海道居民免卻排隊之苦

▲ 日本政府宣布將從口罩製造廠家直接購買400萬個口罩，優先發放予北海道居民。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，當中北海道亦成為日本國內的重災區。日本厚生勞動省昨日（3日）宣布，政府將從口罩製造廠家直接購買400萬個口罩，優先發放予北海道中疫情較嚴重的中富良野町和北見市居民，估計有12萬人受惠。

每戶家庭可獲派40個

據日媒《日本經濟新聞》報道，基於《國民生活安定緊急措施法》，日本厚生勞動大臣加藤勝信昨日要求口罩生產廠家向政府銷售約400萬個口罩，這批口罩將通過郵局分發給中富良野町和北見市，總計約12萬名居民，每戶家庭大約可獲派40個，預計本月6日開始向兩地居民分發。

日本政府昨日亦在內閣會議上決定，將遵循法律，從本年度預算的預備費中劃撥約22.8億日圓（約1.65億港元）從口罩生產企業採購口罩，分發給新冠肺炎疫情嚴重的地區居民。

北海道確診個案屬全國之冠

據資料顯示，截至今日（4日）上午8時，日本境內確診人數已達千人，其中有79宗個案來自北海道，數量屬全國之冠（不包括鑽石公主號遊輪乘客及船員確診個案）。對於北海道確診數字劇增的原因，根據日本政府對策本部在本月1日的緊急會議表示，「小規模集團感染」的高風險因素包括「滑雪場的旅館」、「密閉形帳篷」等，這些地方都是官方列出來的高危險地區。

而北海道擁有眾多滑雪場，許多觀光客也是因為能夠享受高品質的滑雪經驗而前往北海道。然而，在寒冷的氣候中，除了滑雪觀光外，大多是待在山上的旅館度過，裡面溫暖，人群接觸機會也多，過於密閉與通風量不足的環境下，接觸感染的機會自然比誰都高。

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責任編輯:王俊賢