【新冠肺炎】武漢首班包機接109名滯留港人返港　下午4時15分抵港

▲ 武漢首班包機接逾110名滯留港人返港，下午3起飛。(聶德權Facebook專頁圖片)

親身隨包機到武漢接回湖北港人的政制及內地事務局局長聶德權，今日(4日)在Facebook個人專頁表示，在首批接載湖北港人回港的行動中的第一班包機，下午3時起飛，接載109位港人回港。有一位乘客在到達機場後，被發現體溫超標，因此不能登機。政府預計首班包機大約4時15分抵港。

▲ 武漢首班包機接逾110名滯留港人返港，有小童隨行。 (聶德權Facebook專頁圖片)

聶德權在Facebook以【接回湖北港人-Day 1】記錄包機安排：

在多個部門和內地相關單位的努力下，乘坐第一班包機的109人已經登機。所有乘客在進入機場和進入候機大堂時，都要探測體溫。有一位乘客在到達機場後，被發現體溫超標，因此不能登機。 ▲ 在候機大堂，國泰港龍為他們準備了簡單小食，進食時乘客要分隔得遠一點。(聶德權Facebook專頁圖片) 在候機大堂，國泰港龍為他們準備了簡單小食，進食時乘客要分隔得遠一點，避免任何交叉感染的機會。一切準備就緒，乘客要穿上衞生署派發的保護衣、口罩等，登機前要再一次探測體溫，確定沒有發燒才可上機。

▲ 入境處職員也在當地協助港人上包機。（入境處圖片）

聶德權表示，乘客在中午前陸續抵達武漢機場，「由於交通需時，今天首班包機全部都是武漢市的港人。」離武漢較遠的乘客，現時正在前往機場的途中，將乘坐第二班包機，預計晚上6時半起飛。

▲ 乘客要穿上衞生署派發的保護衣、口罩等，登機前要再一次探測體溫，確定沒有發燒才可上機。

責任編輯 李志強