【新冠肺炎】本港今新增2宗確診及1宗初步確診個案　

▲ 本港今日新增2宗確診個案，以及一宗初步確診個案。（林宇翔攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本港今日新增2宗確診個案，以及一宗初步確診個案，至今累計共102宗確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新確診的病人為43歲男病人及57歲女病人。第102宗個案為43歲的北角福慧精舍佛堂男主持，其一直沒有病徵。其2月28日的深喉唾液樣本結果呈陰性，至3月2重新覆檢時結果為不確定而被送到東區醫院，今日確診。他曾在1月17日至2月10日到四川峨眉山。

張竹君指，由於不知道他什麼時候開始發病，因此，曾經於1月25日至今到佛堂的人士都會成為密切接觸者。

第103宗涉及一名57歲女病人，為涉及佛堂群組第76宗57歲女患者，及其兒子(第91宗)的家庭傭工。她一直沒有病徵，其昨日深喉唾液樣本結果為不確定，被送往瑪麗醫院，至今日確診。她於2月25日已經被送入檢疫中心，已另外第76宗個案及第91宗的家人需要延長隔離檢疫時間，除此之外並無其他密切接觸者。

另外一宗初步確診個案為第104宗個案，女患者為第101宗個案的妻子，即60歲確診女富豪馬主周巧兒的嫂嫂，沒有病徵，她與丈夫於2月25日晚上入住檢疫中心，其3月2日所取的深喉唾液樣本為不確定，於是於昨日安排入醫院檢查，今日確診。由於他於2月25日晚上、2月26日凌晨已進入檢疫中心，即沒有新增的密切接觸者。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，過去24小時醫院管理局共呈報43懷疑個案，就確診新冠肺炎共有102宗確診個案，其中2宗的個案病人離世，43位已經出院，新增出院6名病人出院，分別為第15、16、46、80、81及第91宗個案的患者，另55位病人仍然分別在10間公立醫院留醫。

庾慧玲表示，直至今日中午12時，55個仍然留醫的患者中，有2人危殆、3人嚴重，餘下情況穩定，包括一名疑似感染個案於瑪麗醫院留醫，情況穩定。直至昨日中午12時，醫院管理局有1名醫護人員因照顧確診新冠肺炎病人而需進行隔離檢查；在病床使用方面，公院共使用954張負壓病床；負壓病房的數目是515間，其使用量分別是31.9%以及49.9%。

庾慧玲又指，最近有大部分沒有病徵的市民到急症室及普通科門診要求做新型冠狀病毒的測試，她表示明白大家對疫情的關注，但提醒市民如沒有發燒或任何呼吸道症狀、臨床診斷上沒有特別需求，局方將不會替他們安排測試，希望市民明白安排的測試是建基於臨床需要。

她又指，如局方替大量無病徵的市民做測試，會加重化驗室的負擔，亦有機會延遲確診病人的診斷時間及治療，呼籲市民不用太擔憂，如有不適可盡早求醫，醫生會根據臨床判斷而決定需做檢查。



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責任編輯：郭詩詩