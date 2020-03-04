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【少女大翻身】曾被人笑豬鼻決心到韓國削骨整容　少女經歷紅腫脹痛：很滿意【有片】

健康 16:45 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

台灣網紅陳妮絲到韓國削骨整容，並將整個康復過程紀錄下來。

不少人對自己長相有不滿意之處，但並不是每個人都有勇氣做手術改變樣貌。台灣網紅陳妮絲曾被男性友人鬧她「豬鼻」，又被前男友一腳踏兩船，終下定決心整容。陳妮絲整容後仍然常被網民批評，令她萌生到韓國削骨的念頭，並拍片紀錄整個過程。

被網民批下巴太尖　起削骨念頭

陳妮絲在片中提到，自己想再次整容的原因是每次她發文，底下都會有人留言指她「下巴很尖」、「整得很醜」等等。她表示：

我其實很難過。我雙眼皮割失敗，下巴已經沒有做任何微整，但是還是會常常腫起來。腫起來之後，又要被別人講說整個人看起來很奇怪。突然覺得自己怎麼變得那麼可怕，所以才下定決心要去韓國。

陳妮絲未整容前的樣貌。（圖片來源：Nissie陳妮絲YouTube）

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留在韓國18天　眼、鼻、臉、唇全動刀

她一開始先做到眼睛手術。原本有一位醫生指她的眼睛有蟹足腫體質，會出現沾黏情況，而且眼睛跟眉毛距離太近，拒絕為她做手術，她最終找到江南最有名、最厲害，專門處理眼睛的醫生為她開刀。

左眼腫出紅絲。（圖片來源：Nissie陳妮絲YouTube）

隔了幾天，她就去做需時5至6個小時的削骨手術，由於她本屬臉圓一族，削骨後也要重做本來較長的鼻子。手術進行後24小時，她的臉部維持疼痛感，不太能夠說話及吃東西，臉部也不敢太有表情，洗頭要阿姨幫忙。手術後第3天，她的臉部腫如「麵包超人」，左眼更腫至佈滿血絲。

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手術後，她連張開口都有困難。（圖片來源：Nissie陳妮絲YouTube）

她在手術後5日拆線，第15天在唇部及臥蠶打了玻尿酸後，在韓國逗留18天後就回到台灣。

到第26天，她感覺已有顯著的效果，一化妝就有「整個人不一樣的感覺」。第45天她的臉部明顯變小。

上圖為第26天的情況，下圖為第45天。（圖片來源：Nissie陳妮絲YouTube）

陳妮絲術後半年表心聲：整體來說很滿意

陳妮絲在手術後半年再度拍片交代情況，首先講到削骨的不好處。她提到台灣開始轉涼的時間，她削骨的地方，特別是上顎骨非常腫痛，懷疑是因為台灣與韓國氣候不同。

削骨後要戴3至6個月頭套，她因臉部過敏只戴了3個月，她呼籲皮膚較敏感的人要考慮戴頭套不能擦保養品這個問題。

削骨半年後。（圖片來源：Nissie陳妮絲YouTube）

雖然削骨後經歷不少辛苦的時刻，而且削骨後臉有點下垂，因為沒有骨頭支撐皮膚掉下，但她還是這件事很值得：

臉真的變很小，也覺得自己真的變漂亮了，看自己比較順眼了，整體來說很滿意。

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完整紀錄：

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責任編輯：陳珈希

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