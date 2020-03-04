【新冠肺炎】14名從武漢返港孕婦懷孕4至36周　懷孕30周以上將於下周安排產檢

▲ 食衞局局長陳肇始今見傳媒交代港府包機安排。（林宇翔攝）

港府今日派兩包機到武漢，接載滯留當地港人，料首班包機今下午5時許抵港。食衞局局長陳肇始今聯同衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者，交代包機情況。

陳肇始表示，據最新資料稱，首班包機已於下午2時半起飛，料4時15分抵港，接載109名滯留湖北的香港居民返港，當中包括一名小童，另有一人因發燒而未能上機；第二班包機亦將於稍後時間起飛，料8時40分抵港。

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她提及，今日將有14名孕婦乘搭包機返港，妊娠期介乎4周至36周，會直接送往檢疫中心隔離，不會與其他返港人士有別，會有醫護人員照顧。庾慧玲補充，返港孕婦如經檢測後對病毒呈陰性，14日檢疫期屆滿後，會安排進行產檢；至於妊娠30周以上孕婦，如檢測結果亦呈陰性，將會於下星期安排所需產前檢查。

陳肇始稱，衞生署及醫管局已派4名醫護隨團，為有需要人士提供協助；強調署方已有周詳準備及計劃，減低返港人士風險，包括於出門前、抵當地機場、登機前及抵港後，會為他們作體溫檢測。

陳肇始表示，署方亦會向機上港人講解檢疫須知及安排，乘客座位亦有特別編排，需全程戴上口罩及穿上保護衣，抵港後如發現有症狀將直接送院，而未有症狀者將送往駿洋邨隔離檢疫。

她補充，已一早向包機返港人士教導如何脫下保護衣、消毒清潔等，明日亦會安排做病毒檢測，「鑽石公主號返港人士檢疫會抽口水樣本，及抽血檢測有否抗體，湖北返港人士都會作相應測試。」

陳肇始指，14天隔離檢疫期間會要求每日度體溫，中心亦有醫護及執法人員24小時當值，如發現有人士發燒，經評估後會盡快送院；而接受檢疫人士如無署方許可不能進出，亦不會走入社區。被問及有否評估返港人士將確診比例，陳肇始直言難估計。她又感謝多個參與包機安排單位，包括國泰港龍、機管局等。

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責任編輯：陳正怡

