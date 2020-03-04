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【同性婚姻】已婚男同志申公屋覆核勝訴　彩虹行動促港府展開性傾向歧視立法程序

社會 16:25 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

彩虹行動促港府展開性傾向歧視立法程序。

已婚男同志申請公屋被拒，高等法院裁定房委會違憲。本港關注同性戀者權益的「彩虹行動」就高等法院的裁決表示歡迎，認為裁決對同志社群而言是重大喜訊，要求政府立即展開性傾向歧視立法的程序，並希望港人繼續為推動平權而努力。

【同性婚姻】已婚外籍男同志申公屋被拒提覆核　高等法院裁定勝訴指政策違憲

彩虹行動批評，世界各地已有反歧視法保護同性戀社群及陸續落實婚姻平權，但特區政府「擇錯而固執」，堅持維護歧視性小眾的制度和拒絕推動保障性小眾免受歧視的法例，令同性戀者在港淪為「次等公民」。

團體提到，政府代表在司法覆核中提到承認同性配偶為「家庭」會破壞傳統異性婚姻的獨特地位，又指讓同志已婚伴侶申請公屋，將會增加異性戀家庭輪候公屋的時間，團體對有關言論深感遺憾，促請政府停止帶頭歧視和製造社會對立，別就是次司法覆核的結果上訴。

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責任編輯：蘇文軒

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