【On Call 36小時】張慧雯因一事離開TVB　重返校園港大修讀法律

▲ 張慧雯淡出娛圈在港大修讀法律系。

深宵重播劇《On Call 36小時》當年捧紅不少新人，當中飾演實習醫生簡晶晶的張慧雯便為其一。張慧雯在2010年參選國際中華小姐奪季入行。

《On Call 36小時》是她首套參演劇集，即擔任第三女主角，劇中分別與羅仲謙及魏焌皓有感情線，戲份相當重。

張慧雯在《On Call 36小時》演急診科的專科實習生，與羅仲謙、黃智雯及趙希洛既是室友兼好友，並與劇內的羅仲謙合演青梅竹馬的好友，並傾慕對方。不過，最後張慧雯與飾演馬國明弟弟的魏焌皓在一起。

至於戲外，羅仲謙與張慧雯當年亦因拍劇傳緋聞，後來羅仲謙與楊怡戀情曝光，緋聞才告一段落。

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▲ （《On Call 36小時》截圖）

張慧雯離開TVB

張慧雯出身於香港，小時候隨家人移民加拿大，2009年參加多倫多華裔小姐奪冠，之後2010年參選國際中華小姐奪得季軍，並正式加入TVB。因被指外貌與同為華姐的苟芸慧相似，令張慧雯受觀眾關注。

加入TVB後，她第一套參演的劇集便是《On Call 36小時》，角色戲份重故有不少觀眾留意。後來，她在《寒山潛龍》及《收規華》中也有不錯表演。

可是在2012年，張慧雯曾捲入藏毒風波，後因警方未有在毒品上找出她的指紋，及當時被捕的司機亦聲稱毒品與她無關，故無條件釋放。

雖然還她清白，但此事卻影響她的星途，故此張慧雯於2016年演畢《完美叛侶》後，便選擇離開TVB。

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▲ （張慧雯IG圖片）

離巢大台後，主力在內地發展，拍攝網劇及登台，後也到ViuTV拍攝節目。

但上年起，她已半淡出娛樂圈重返校園，報讀香港大學的法律學位。

她曾接受傳媒訪問時表示，藝人的收入不穩定，當年因選美而差一年才大學畢業，現在重拾書包。

張慧雯表示將來有意從商，並有感法律對做生意有幫助，故想再讀書考回學位。

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