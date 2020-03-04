涉藏有3支手槍連彈匣　越南籍無業漢被控還押候查

▲ （經濟日報資料圖片）

警方於本周一（2日）在深水埗進行搜查行動，拘捕35歲越南籍無業漢，他涉嫌藏有3支手槍連彈匣、1把武士刀、3把多用途刀等武器，以及近3公斤毒品海洛英。涉案越南漢被控無牌管有槍械及危險藥物的販運等罪，今（4日）被押解往觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。案件押後至4月29日再訊，以待進一步調查，被告還押候訊。

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越南籍被告LE Vu Phong（35歲），報稱無業，被控2項無牌管有槍械罪、1項管有攻擊性武器罪及1項危險藥物的販運罪。控罪指，被告於2020年3月2日，在深水埗醫局街187號1單位內管有槍械，即1支點25半自動手槍連彈匣及4粒子彈、1支9×18毫米半自動手槍連彈匣及4粒子彈、以及1支6毫米半自動手槍連彈匣，以及管有武擊性武器，即1把武士刀、3把多用途刀及1對手扣；被告另被控於同日同地非法販運危險藥物，即共420.6克冰毒及2802.7克的海洛英。

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案件今提堂，被告暫毋須答辯。控方申請案件押後以待進一步調查，包括安排指紋鑑證、DNA測試、檢驗涉案槍械及調查其他涉案人士。

辯方今天沒有保釋申請，但向法庭投訴，指被告被捕後遭警員虐打，其後警員又拒絕被告送院及會見律師等要求，辯方又指有警員將涉案證物放到被告手中。裁判官押後案件至4月29日再訊，被告須還押候訊。

記者：王仁昌