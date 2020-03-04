【新冠肺炎】汽車服務業受疫情影響生意急跌9成裁員3成　盼政府救亡

▲ 香港汽車服務業聯會指疫情令業界生意大減，難以維生，呼籲政府資助救亡。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情令香港經濟蕭條，政府早前推出300億抗疫基金支援各行業，但仍有不少行業被忽略。香港汽車服務業聯會今日（4日）召開記者會，有商會大呻生意跌近9成，呼籲政府出手拾遺補漏，支援業界。

疫情下港人出行意欲大減，負責汽車銷售和維修的汽車服務業生意大跌。右軚汽車商會會長羅志勤指，由於港人消費意欲欠奉，加上各種出入境防疫措施令中港車業務歸零，今年1月至2月業界的生意較同期大跌9成。

生意額僅餘1成，業界難免裁員，羅志勤指業界已裁員3成，餘下的約5,000名汽車銷售員亦只能靠底薪渡日。

而在汽車維修方面，香港商用車維修業協會會長李炳申指，協會主要客源為物流車隊，由反修例事件起，本港貨櫃吞吐量已經大減，疫症更重創業界。

李炳申指，在今年首2個月，本港2,783間車房中，已有逾百間車房倒閉，失業和開工不足的從業員近1成。

香港汽車服務業聯會會長王健文指，聯會希望向特區政府提出三項訴求，包括：

1.希望所有汽車服務行業，除了零售以外也能得到港幣8萬元政府資助

2.希望所有汽車從業員，例如維修技工及汽車銷售員，均能得到不少於港幣1萬元政府資助

3.要求特區政府豁免有關汽車服務業的土地租金，並希望政府能騰出空置土地暫時借用。

記者：陳梓蔚