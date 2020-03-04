TVB今年初提不播港台節目要求　通訊局拍板免費電視台毋需再播港台節目

▲ （經濟日報資料圖片）

通訊事務管理局公布，今年1月初接獲無綫提出免除播放港台節目的要求，經徵詢商經局意見後，決定本地免費電視台毋須再播放香港電台節目，免費電視台可自行決定是否及何時終止播放港台節目，並指港台沒有異議。

【酒精大不同】海關揭藥房賣含甲醇消毒酒精 甲醇屬工業溶劑可致人體中毒或死亡【附解釋】

通訊局今日公布表示，根據免費電視牌照的相關牌照條件，電視廣播有限公司（無綫）及香港電視娛樂有限公司（香港電視娛樂）須按照通訊局發出的指示，每周在其綜合中文頻道分別播放3.5小時及2.5小時港台節目；惟今年1月9日接獲無綫提出免除播放港台節目的要求。

局方稱，考慮持牌機構要求及商經局的意見後，認同現時沒有充分理據要求商營廣播機構播放港台節目，並可以讓免費電視台，更有效運用頻譜和廣播時間，播放其他節目，提供更多元化電視節目及讓商營廣播機構增加廣告或贊助收入，同時不會影響公眾收看港台節目。

發言人補充，知悉港台對免除有關要求不持異議，通訊局已通知無綫及香港電視娛樂有關撤銷指示的決定，免費電視持牌機構可因應其商業、營運及節目編排等考慮，自行決定是否及何時終止在其頻道播放港台節目。

免費電視台毋需再播港台節目 TVB對通訊局決定表示歡迎

通訊局解釋，港府自1990年起要求免費電視持牌機構播放港台節目，當時港台並無本身的電視頻道，至2014年港台開設3條數碼地面電視頻道，隨發射站數目漸增，港台電視頻道覆蓋範圍去年已達全港99%人口；市民現時亦可透過港台的網站及流動應用程式接收部分港台電視頻道。

責任編輯：陳正怡