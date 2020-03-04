向醫委會投訴遭威院醫生誤診致不舉不受理　男子申覆核勝訴

▲ 男子投訴威爾斯親王醫院誤診，導致其陰莖嚴重受感染及不舉。（經濟日報資料圖片）

一名29歲男子於2015年在辦公室內跌倒傷及下體，事發數天後仍感到陰莖不適，遂向威爾斯親王醫院求診，醫生診斷其陰莖組織折斷，需進行手術，惟手術後產生包括陰莖嚴重受感染及不舉等併發症。男子其後向私家醫院求診，發現陰莖組織並無折斷情況，遂兩度向醫委會作出投訴醫生專業失當，但不獲受理，男子遂入稟高院申請司法覆核，法官今（4日）於高等法院頒下判詞裁定男子勝訴，發還醫委會重新再考慮。

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事主辦公室撞向椅柄致下體不適

申請人化名為「K」先生，答辯人為醫委會初步偵訊委員會。事發於2015年1月，申請人於辦公室跌倒撞向椅柄致下體不適，最初申請人發現陰莖沒有瘀傷或受傷，惟數天後仍感到陰莖疼痛，遂向威院求診，其後譚姓女醫生診斷指申請人的陰莖組織或折斷，並須進行緊密手術，惟手術後申請人發現陰莖受嚴重感染及有不舉等併發症，申請人向私家醫院求診後，發現陰莖組織並無折斷及沒有必要動手術，遂向醫委會投訴兩次均不獲受理。

法官於判詞指，醫委會初步偵訊委員會具備申請人的信件，顯示譚姓女醫生或於手術前後診斷及護理等方面專業失當，亦曾可能對申請人不當地施壓下令對方簽署同意書。法官指有關投訴或於全面調查後不成立，但醫委會卻於未有考慮相關資料下，便得到沒有證據的結論，法官認為做法並不正確。

法官：發還醫委會重新考慮

另外，法官指醫委會拒絕接納申請人投訴，指基於證據不足以裁定涉事醫生專業失當。法官指醫委會於作出決定前，未有充分考慮申請人提交的專家報告等指控，於未有適當了解及解決證據上之分歧下作出結論。

法官續指，醫委會作出決定時未有處理申請人多項投訴，包括譚姓醫生未於手術前解釋潛在風險等。法官指沒有證據顯示委員會主席曾諮詢副主席或兩人均認為申請人投訴薄弱，亦沒有證據顯示主席曾處理申請人那項投訴，法官認為醫委會應逐一處理申請人之投訴。

法官最終裁定申請人勝訴，撤銷有關決定，發還醫委會重新考慮，惟就申請人指控涉事醫生虛構醫療紀錄的部份則除外。

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記者：林育慧