【消毒酒精】海關揭藥房賣含工業用甲醇消毒酒精　產品可致人體中毒或死亡

▲ 海關再檢獲含甲醇消毒酒精產品拘捕12人。

海關近月破獲2宗涉及虛假成分消毒酒精產品，拘捕12人，包括3名公司董事，檢獲284支涉嫌違反商品說明條例及消費品安全條例；海關指，有關產品加入甲醇，這屬工業溶劑，對人體有害及中毒，可能導致皮膚炎、失明，甚至死亡。海關仍了解是否有人使用產品後引致不適。

▲ 一名涉案男子被海關人員拘捕帶走。（黃傑偉攝）

香港海關商品說明調查科商品說明課(三)總貿易管制主任徐兆駒今日（4日）表示，海關早前接獲粉嶺有藥房售賣違反商品說明的消毒酒精，於是派員購買及調查，貨品為膠樽裝，聲稱500毫升，內有75％乙醇、合符國家標準安全，關員以75元購買一支；海關其後交由化驗所化驗，本周一（2日）接獲報告，該清毒酒精成分只得69%乙醇、8.2%甲醇，容量得478毫升，涉及違反商品說明條例及消費品安全條例。

▲ 海關檢獲的消毒酒精成分不符及違反安全。（黃傑偉攝）

海關昨日（3日）採取行動，在粉嶺、上水、元朗共4間有售賣此產品藥房調查，檢獲110支虛假消毒酒精，售價由55元至68元不等，現已全部下架；行動中，拘捕4人，年齡由31至52歲，其中1名為公司董事，其餘為店員。

海關其後再到觀塘一間貿易公司，涉嫌供應相關消毒酒精貨品的公司寫字樓，拘捕一名37歲公司董事。

▲ 海關相信有關消毒酒精產品已全部下架。（黃傑偉攝）

早在今年2月21日，海關亦接獲同類案件，掃蕩同一藥房集團20間店舖，檢獲174支虛假說明及違反消費品安全條例，產品內亦含有甲醇成分。行動中，拘捕1名董事及６名店員，年齡由24至43歲。

海關指，有關被捕人士經調查均已獲准保釋候查。海關相信已堵截貨品流入市面，暫時未見市面再有發售。

徐兆駒指，甲醇是工業用作溶劑產品，透過進食、吸入及皮膚接觸會對人體健康有害，如皮膚炎、噁心、嘔吐、肝功能受損、力模糊、失明、中毒、其至死亡。海關現仍了解為何犯案人士要加入甲醇的用意。

記者：黃傑偉、廖傑堯