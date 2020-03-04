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警務處處長再度去信　投訴港台《頭條新聞》誤導公眾

政治 17:25 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

警務處處長鄧炳張再次去信，投訴港台節目《頭條新聞》。（頭條新聞Facebook）

警務處處長鄧炳強昨日（3日）再次去信廣播處處長梁家榮，點名批評港台節目《頭條新聞》，自反修例風波以來從無譴責或批評示威者行為，認為節目內容會令觀眾對警隊產生錯誤看法。

港台曾回覆警務處信件，指《頭條新聞》以「嬉笑怒罵」手法，按資料反映當下社會情況，帶出市民不同法。不過，警察公共關係科總警司郭嘉銓昨日再代行去信，表明就上月14日及28日播出的《頭條新聞》作投訴，同時會去信通訊事務管理局投訴。

信中強調，尊重言論自由和編輯自主，欣賞港台以輕鬆手法帶出信息，但認為港台製作節目時，有責任搜集不同層面資料，持平客觀反映社會現象和不同看法。惟《頭條新聞》從無譴責及批評示威者破壞行為，亦沒有譴責和批評支持示威者人士，直言社會上有很多人對暴力反感，支持警隊執法止暴，但有關聲音從未被節目提及。

對於港台曾以「嬉笑怒罵」回應，鄧炳強認為，「嬉笑怒罵」只屬表達手法，內容必須基於事實，而非誤導觀眾，但節目中曾指警隊不再巡邏及囤積抗疫物資並非事實，直言《頭條新聞》中的「驚方消息」環節，會令觀眾對警隊產生錯誤看法，誤解警隊，假如大眾因而對警隊失信心，香港治安將難以維持。

 

責任編輯：陳宛彤

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