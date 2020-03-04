17行業成立「被遺忘大聯盟」　促政府推第二輪抗疫基金

▲ 17個行業近日籌組「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」，要求政府向他們提供援助。（林洋攝）

政府早前推出總額300億元防疫抗疫基金，支援因疫情受影響的行業，惟包括私營教育中心、社企等多個行業的中小企稱未能受惠，或可能因此出現倒閉潮。近日有多個行業籌組成立「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」，要求政府增撥第二輪防疫抗疫基金，讓他們能渡過難關。

負責籌組「被遺忘大聯盟」的教育中心聯盟發起人蘇迪希表示，大聯盟成立約2星期，涵蓋包括教育中心、社企、人力資源公司、市場推廣公司、體育中心、到校服務、寵物店、拳館、健身室、瑜珈中心、理髮店、洗衣店、會所牌照場所、琴行、畫室、舞蹈中心及playgroup共17個行業，涉及約3萬間公司及約30萬名員工。

屬人力資源範疇的職業介紹公司負責人李小姐表示，自去年反修例運動起業務已持續受影響，今年起受疫情影響更陷入零收入狀況，惟仍要應付租金開支，以及向招聘平台支付廣告費等，加上其丈夫或可能患上頑疾，龐大金錢壓力使她一度有輕生念頭。李小姐續稱，入行逾30年從未試過現時嚴峻的經營環境，希望政府能向她在內的中小微企提供租金補貼。

立法會議員梁耀忠表示，大聯盟內行業均受防疫政策直接或間接影響，導致生意大跌或零收入，惟因難以估計疫情持續多久，若有關行業收入大減情況持續，即使有財政儲備亦難以維持生計。梁稱曾直接或透過政治助理約見政務司司長張建宗，冀能商討支援私營教育中心或其他業界，惟對方稱「好忙，無時間」。他批評張建宗對現時業界情況漠不關心，希望他能回心轉意，與受影響行業代表會面。

被遺忘大聯盟另一發起人任偉豪指出，張建宗曾於2月21日的立法會財委會上，稱會再審時度勢，推出下一輪措施協助其他需財政資助的行業，他強調大聯盟所包括的行業均符合有關條件，故不應被抗疫基金排除在外。任偉豪及蘇迪希均稱，大聯盟希望政府能兌現承諾，為有關行業提供財政支援，按公司規模提供8萬元至20萬元不等的租金資助，估計涉款最少約50至60億元。

記者：林洋