【新冠肺炎】食物業界支援計劃明起接受申請　申請人可親身郵寄或網上遞交

▲ 食環署公布於三月五日上午九時起接受有關計劃的申請。（資料圖片）

政府在「防疫抗疫基金」下設立食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃，向受新冠肺炎疫情影響的食物業界別及持牌小販提供財政資助。食環署今日（4日）公布，將於明日（5日）上午9時起接受有關計劃的申請，截止日期為5月4日下午5時，預期可分別惠及約28,000個及約5,500個相關的合資格持牌人。

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食物業界別資助計劃旨在向8類食物業持牌人提供財政援助。合資格並營運中的普通食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人可獲一次性200,000元資助，而合資格並營運中的小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店及燒味及鹵味店的持牌人則可獲一次性80,000元資助。



持牌小販資助計劃會向每位合資格的小販牌照持牌人提供一次性5,000元資助，該牌照須在資助申請獲批時仍然有效。資助計劃並不適用於「2019年重新編配空置固定小販攤位並簽發新牌照」計劃下獲新發小販牌照的小販。



申請人可自明日上午9時起在食環署網頁（www.fehd.gov.hk）下載有關計劃申請表格，或於食環署各分區環境衞生辦事處索取。申請人可親身、郵寄或以網上遞交方式提交申請。食環署在接獲合資格的資助申請後，預計需時約兩星期完成審批。申請一經批核，有關資助款額會以劃線支票寄往相關持牌食物業店鋪或持牌小販在食環署已登記的通訊地址。

責任編輯：蘇文軒