【蝗蟲災害】蝗蟲大軍成移動糧食收割機 3.6億隻沙漠蝗料6月入侵中國

▲ 源自東非的蝗災正逐漸逼近中國。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，源自東非的蝗災亦正逐漸逼近中國。據國家林草局日前發出通知，估計沙漠蝗蟲自6月起可能從巴基斯坦和印度沿青藏高原河谷地帶入侵西藏、雲南、新疆等地，中國的的蝗災防治工作組目前已抵達巴基斯坦考察災情。

▲ 這批沙漠蝗蟲或將兵分三路入侵中國。（法新社）

西藏、雲南、新疆首當其衝

源自東非的蝗災目前已蔓延至印度和巴基斯坦，隨時有入侵中國的風險。國家林業和草原局周一(2日)發緊急通知指，如果氣候條件適宜，巴基斯坦、印度等鄰國蝗災將會持續爆發，沙漠蝗蟲可能在6至7月從巴基斯坦和印度沿青藏高原河谷地帶直接侵入西藏，或向東遷飛經緬甸侵入雲南，亦可從巴基斯坦向北遷飛經哈薩克侵入新疆。

【蝗蟲來襲】內地有網民稱要把壓境蝗蟲吃光 葉璇呼籲：這個絕不能吃

▲ 專家指，這批沙漠蝗蟲比東亞飛蝗還要兇猛。（新華社）

專家赴巴基斯坦視察被蝗蟲咬

【人間美食】4000億隻蝗蟲直逼中國邊境 內地網民最愛油炸蝗蟲：吃到它絕種

中國亦派出專家小組到巴基斯坦考察蝗災，當中山東省植保總站副站長王同偉提到，此次蝗災中的沙漠蝗蟲，與中國境內常見的東亞飛蝗相比，不但體形較大，攻擊性較強，對生態的破壞也十分嚴重，「這個（沙漠蝗蟲）個體，就要比東亞飛蝗要大、要壯，我感覺牠要比東亞飛蝗要兇猛些，自己更曾被咬。」

最初自東非而來的蝗蟲群估計數量至少多達3.6億隻。專家估計，即使小型蝗蟲群，每天吞噬的糧食足以供給3.5萬人食用。根據聯合國糧農組織推測，沙漠蝗蟲在3個月後會增加20倍，6個月後會增加400倍，9個月後暴增8000倍，官方預估到6月蝗蟲規模會比現在多500倍。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

責任編輯:王俊賢