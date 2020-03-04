【新冠肺炎】醫管局：傳播率下降料月底確診增至140宗　將增負壓房予待檢測康復病人

▲ 醫管局策略發展總監李夏茵講解隔離設施規劃，應對傳染病疫情。（梁偉榮攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，醫管局稱現時傳播率已由1人傳2.3至2.68人，下降至1傳1，推算本港至3月底確診個案將增至140宗，相信屆時隔離病床量足以應付。不過局方為安全起見，擬各聯網於4月前將1至2間普通病房改為負壓病房，予仍待檢測確認的康復患者，以騰空隔離病床。

醫管局策略發展總監李夏茵醫生今日（4日）就醫管局的隔離措施，及未來發展方向見傳媒，解釋以SIR數學模型推斷，1月30日至2月13日期間，傳播率為1比2.3至2.68，即一人能傳染2.3至2.68人，但2月13日後傳播率下降至1傳1，推算出3月底確診人數為140人。

不過她強調，外地輸入個案不計算在內，包括湖北返港港人，認為目前難以預計確診人數：「相信不會差過鑽石公主號的情況。」

李夏茵表示，醫管局過往曾指可提供1400張符合美國疾控中心規格的負氣壓病床，惟因應廣華醫院正進行重建工程，故實際只能提供1272百病床，當中900多張隔離床位已投入服務，其他亦會陸續啟用，目前用以安置懷疑感染病人、已確診病人，及仍等候兩次檢測結果呈陰性的康復病人。

▲ 公立醫院負壓規格病房。（照片由醫管局提供）

▲ 公立醫院負壓規格病房。（照片由醫管局提供）

她相信至3月底「爆床」機會微，惟安全起見，已要求各醫院聯網4月前改裝2間普通病房為負壓規格病房，涉約400至500張病床，予仍等候檢測結果的康復病人，可從最高規格的隔離病房內轉出，以騰空隔離病床。

李夏茵補充，有關工程預計需於每間卧間內加裝2個抽氣扇及HEPA過濾抽風裝置，令病房氣壓轉為負氣壓，改變空氣流動方向，由流出走廊改為流出街外，每病房改裝成本約100萬元，七個聯網合共約需1400萬元。

長遠而言，李夏茵指希望瑪嘉烈醫院重建時，能用更新設計，將隔離區域設計由單幢式改為單層式，目的是方便運送病人至同層的手術室及急症室等。

記者：鄧凱文