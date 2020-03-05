【良民證】移民及海外升學必備　申請「良民證」幾個重點須知【附預約連結】

▲ 移民及海外升學必備，申請「良民證」幾個重點須知。

港人要移民，必須要向香港警務處申請「無犯罪紀錄證明書」，即俗稱的「良民證」。但申請「良民證」需準備甚麼文件？由申請到取得「良民證」要多久時間？但在新冠肺炎下，市民要申請良民證，程序有否不同？

根據警務處網頁顯示，無犯罪紀錄證明書辦事處已於20年2月3日恢復有限度服務，為減少人群眾聚集及保障各申請人、隨行人仕及辦事處職員的健康，辦事處恢復服務後將有以下特別措施：

申請人須經網上預約系統或致電自動電話查詢系統(電話: 2396 5351)辦理預約。由2020年2月10日(星期一)起，警務處為沒有預約的申請人提供每日60個名額，於當日上午8時45分開始派籌，額滿即止。申請人領取籌號後，須按籌上當日之指定時段再回到辦事處辦理申請手續。

申請人及其隨行人士須自備口罩。所有人士在進入辦事處前將被量度體溫。如有發燒或明顯呼吸道感染徵狀，將被要求離開。

只接受以八達通卡付款，請預先為八達通卡充值。（申請費用為每人港幣 225 元；本辦事處不會提供八達通卡充值服務。）

市民陳小姐本周二曾到灣仔警察總部排隊，但早上7時15分到達，當日的60個籌號經已滿額。她向職員查詢，對方表示，市民在早上6時半到達排隊較為穩陣。

良民證是甚麼？

無犯罪紀錄證明書俗稱「良民證」，是由香港警務處發出的證明文件。市民可於海外旅遊、升學、移民或領養子女時，向該處申請，如非以上理由，該處將不會受理簽發無犯罪紀錄證明書的申請。

所需文件

香港身份證或有效的旅行證件; 申請人必須提交由有關領事館／移民局／政府部門發出的信件，以證明其申請目的，才可接受有關申請。

信件須載有申請人的姓名及清楚列明該領事館／移民局／政府部門需要申請人的無犯罪紀錄證明書作審批用途；並且有該領事館／移民局／政府部門辦事處的郵寄地址，以接收由本處以掛號郵件直接寄到該辦事處之申請結果。

申請手續

申請人應攜同所需文件，在辦公時間內親身前往灣仔警察總部辦理手續，可預先在網上或致電2396 5351預約。申請費用為每位225元，可用現金、八達通卡、易辦事或支票繳付。

申請處理時間為多久？

收齊申請文件後，處理時間一般為約四星期。申請處理完成後，申請結果會以香港郵政的掛號郵件寄出至相關領事館／移民局／政府部門。

辦公時間：星期一至五：上午9時至下午5時15分，星期六至日及公眾假期休息

地址：香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓14樓「無犯罪紀錄證明書辦事處」

詳情可瀏覽香港警務處網站

海外升學詳情資料可瀏覽教育局