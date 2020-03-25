【新冠肺炎】簡易穴位按摩增正氣防病毒入侵　中醫師教3大重點養生保健要穴

▲ 中醫師教3大重點養生保健要穴，增強身體的正氣，令病毒不能入侵。

新冠肺炎疫情持續，除了帶口罩、勤洗手外，也可以從穴位按摩方面入手。註冊中醫師李柰柰教大家3個重點養生保健要穴，以疏通經絡及調養脾胃！李柰柰醫師指，適當的穴位按摩能通利關節、疏通經絡、調養脾胃，增強身體的正氣，達致「正氣內存，邪不可干」， 病毒不能入侵。穴位按摩適合所有體質的人士。

重點養生保健要穴

1. 合谷穴

俗稱「虎口」，在手背，第1、2掌骨間，當第2掌骨橈側的中點處。取穴的時候，以一手的拇指指骨關節橫紋，放在另一手拇、食指之間的指蹼緣上，當拇指尖到達的地方就是穴位所在。功能祛風解表，通絡鎮痛。

2. 外關穴

位於人體的前臂背側，手腕外側橫紋正中點向上三指寬處。功能清熱解毒、解痙止痛、通經活絡，聯絡氣血，補陽益氣。

3. 足三里穴

位於腿膝蓋骨外側下方凹陷往下約4指寬處。功能調養脾胃，補中益氣，疏風化濕，通經活絡，大補元氣，強壯身心。

按法：建議每個穴位用手指腹位揉按，每個穴位按50-100次，每次3-5下。按完後帶有酸麻脹痛感覺即可。

注意事項：盡量不要在太飽或空肚時按摩。如穴位表面有皮膚損傷，則可在損傷位置旁邊按摩。

建議進行穴位按摩前可先行泡腳，更有助通經活血。可用熱水泡腳至腳眼位置，加薑粉（驅寒）、艾葉／艾粉（溫經散寒及止癢）或鹽（起溫腎作用），浸腳時間為10-15分鐘。

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責任編輯：徐穎彤