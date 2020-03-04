【日本實驗】加入時裝雜誌兼職50日　孖仔單親媽轉工後成功變靚媽

▲ 日本一位單親媽媽轉工從事時裝雜誌50日後，明顯變得時尚。

工作環境可以改變一個人的外表！日本一個綜藝節目邀請了一名28歲雙胞胎單親媽媽做實驗，安排她加入一本時裝雜誌的編輯部工作。原本打扮樸素的她，受同事影響後漸漸學識扮靚，50日後已明顯變成一位靚媽！

日本綜藝節目《50天內能改變女生的外表嗎！？》強調在不整容不減肥下，透過改變生活環境或生活習慣，就可以讓女生變得美麗。

▲ 28歲的大須賀小姐育有一對7歲孖仔。（影片截圖）

28歲獨力照顧7歲孖仔

28歲育有一對7歲孖仔的單親媽媽大須賀小姐，原本在連鎖牛肉飯店工作，生活十分節儉，平日只會去超市為兒子各買100日圓的零食。

大須賀小姐獨力照顧一對兒子不容易，很少化妝出門，並常穿運動服或簡樸便服外出方便湊仔。她自畢業後再沒有翻閱時裝雜誌。故節目組安排她到日本輕熟女時裝雜誌《25ans》的編輯部兼職工作，負責接電話、整理訂單和協助活動等工作。

▲ 大須賀小姐上門見工時，手上還提著一個黃色膠袋放履歷表。（影片截圖）

發覺同事衣著光鮮學打扮

雜誌辦公室位於東京表參道，大須賀小姐身穿灰色運動服上門見工，用一個黃色膠袋放入履歷表。她與雜誌職員會面時，忍不住稱讚對方打扮漂亮。

大須賀小姐進入辦公室，驚覺同事的衣著都很光鮮，高層甚至穿上價值10萬日圓（約7230港元）的名牌高跟鞋上班。

▲ 大須賀小姐工作兩周後，外表已有明顯變化。（影片截圖）

踏入工作第13天，大須賀小姐需出席活動負責接待工作，同事們及來賓們均悉心打扮，有同事穿上了約6萬日圓（約4,340港元）的名牌連身裙出席。大須賀小姐亦第一次作出改變，穿了一件價值3,229日圓（約233港元）的小碎花上衣配合活動。

穿高跟鞋改善儀態

大須賀小姐對這份工作愈見投入，一直勤奮工作，同事不時提點她要改善儀態及待人接物方面，並借了一雙桃紅色高跟鞋給她試穿，改變走路姿勢，增強自信心。

▲ 同事借出高跟鞋讓大須賀小姐試穿，指導她的儀態。（影片截圖）

工作第37天，化上淡妝的大須賀小姐首次帶了新買的高跟涼鞋返公司更換，價值5400日圓（約390港元），獲身旁的同事大讚；第40天再穿上一件以2,906日圓（約210港元）購入的黑色透視衫返工。

▲ 大須賀小姐十分喜歡同事的微鬈髮髮型，便跟隨電髮改變形象。（影片截圖）

學同事電髮改變形象

大須賀小姐工作期間，最常留意同事和模特兒的髮型，發現正流行微鬈曲髮型，自己也十分喜歡，她試過在家弄鬈髮不果，決定去髮型屋改變形象去電髮，令人眼前一亮！

大須賀小姐在50天內成功由一位不修邊幅的媽媽，成為有品味的時尚靚媽，令節目主持也大呼神奇，又讚揚她仍保留到節檢性格，沒有花昂貴金錢買名牌置裝，但衣著品味已提升了許多。

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責任編輯︰林綺玲