【二月廿九】Yeesa帶流浪狗回家照顧　吳海昕大讚導演愛犬聽話：克服過去陰影

▲ 吳海昕克服了與動物合作的陰影。（圖片由ViuTV提供）

ViuTV新劇《二月廿九》本周首播，女主角Yeesa（吳海昕飾）於後巷發現的流浪狗現實為劇集導演羅嘉駿的愛犬，羅嘉駿更於社交平台分享狗狗的近照。本來吳海昕很擔心要跟狗狗對導，不過幸好狗狗很聽話，令她克服過去的陰影。

愛情穿越劇《二月廿九》已播出兩集，其中一段劇情講述Yeesa於後巷發現一隻被遺棄的狗狗，於是決定把牠帶回家收養。

▲ （圖片由ViuTV提供）

現實中的吳海昕坦言因為一次工作經歷，令她在拍攝前非常擔心要與狗狗對戲，「之前試過與貓貓一起拍攝，被牠抓到我全身受損，可能是我不懂得如何安撫小動物。」

這次，吳海昕再次與動物合作，她笑謂從沒見過如此聽話的狗狗，可算是克服了以往的陰影。

▲ （ 羅嘉駿IG截圖）

被問到有否想過養一隻狗狗來陪伴自己，吳海昕表示因工時不穩定，怕沒時間照顧牠，所以暫時沒有這個打算。

至於會否找個男朋友陪自己？她則認為一切隨緣，又笑言：「狗狗永遠都不會離開自己，算起來好像比找男朋友划算！」

▲ （ 羅嘉駿IG截圖）

《二月廿九》內的狗狗為劇集的監製兼導演羅嘉駿的愛犬，他於社交平台分享愛犬的近照，聰明的狗狗對鏡頭敏感度甚高，可謂是「寵物似主人型」。