恒大網上加強推廣及計劃補辦資訊日　正籌備藝術設計及經濟學等新課程

▲ 恒大校長何順文表示，因應課程資訊日取消，大學會盡量利用網上平台提供入學資訊。（恒大提供）

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，文憑試口試及放榜等均需延期舉行，恒生大學原訂於2月舉行的課程資訊日亦因應疫情而取消，該校目前報讀人數更比去年同期減少約1成。恒大校長何順文表示，會盡量利用網上平台提供入學資訊，並預告計劃於4月及6月補辦兩場資訊日，分別只供教師及學生參與，另透露大學正籌備藝術設計及經濟學等多個新學士課程。

去年11月多間大學爆發嚴重反修例衝突，本港多間大學一度需停課，以及取消或延期舉行入學資訊日。恒大校長何順文今日（4日）表示，原訂去年11月的資訊日取消後，今年2月亦因應新冠肺炎疫情而未能舉行，目前報讀人數比去年同期減少約1成，估計因為課程推廣活動取消，學生或因疫情而推遲報名。

何順文表示，目前會盡量利用網上平台，供師生在網上了解及查詢入學及課程資訊，加強推廣。不過，他相信不少學生仍想親身到校了解，故擬於4月中旬至下旬補辦小型資訊日，只供中學教師及校長參加；其後於6月初辦另一場資訊日，讓中六生參與。

恒大目前提供26個課程，除了本科課程外，亦包括5個授課式碩士課程。何順文表示，比較受歡迎的學科包括「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」的「供應鏈管理工商管理（榮譽）學士」及「數據科學及商業智能學（榮譽）理學士」等。

新課程方面，何順文透露，正籌備行政人員保險學碩士課程，以及多個與藝術設計、經濟學，以及綜合工商管理相關的學士課程，預計推出後，每個新課程平均可提供約40個一年級新生學額，但有關細節仍未落實。

何順文亦主動談及目前每年學費調整不可高過通賬的限制，長遠不利自資院校發展，解釋指自資院校要接受市場考驗，面對教師薪酬調整壓力，基建設施亦缺乏支援。他透露已跟教育局在這方面進行交流，認為當局應檢視相關學費調整機制。

記者：馮琪雅