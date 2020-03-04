「328 Face Mask 」網店稱出售理的口罩　理的澄清：並沒有供應任何口罩

▲ 理的有限公司在網上公布有關聲明。（Facebook圖片）

「理的」口罩有限公司今日（４日）在社交網站澄清，指其公司並沒有供應任何 「理的口罩」給 「328 Face Mask 口罩專門店」, 而該店亦未經理的公司同意及授權下, 使用網站資訊如產品圖像, 商標等資料作銷售用途, 並發放不實信息, 理的公司將保留任何法律追究權利。

【口罩防潮】3M+盾牌+理的口罩保質期一文睇清 潮濕天氣口罩保存貼士【內附更多】

【口罩供應】疫情高峰將至醫護口罩告急 「理的」宣布集中向醫管局供應口罩

▲ 理的公司表示保留追究權利。

而TOPick發現「328 Face Mask」 是一間網上口罩專門店，其網貢指專營各大品牌優質口罩，並且提供香港、中國、日本、韓國、台灣、美國口罩訂購、口罩代購、口罩批發及口罩網購零售，又指出為會員客戶提供便利的一站式「獨家優先訂罩」服務，可省卻四處搜尋口罩及排隊輪候的時間，更可減低在街上人多感染病菌的風險。其網頁也有顯示出售理的口罩。

【一罩難求】疫情持續網上購買口罩騙案上升 警方接千宗拘26男女

警方再拉一男子涉網上行騙購買口罩 涉款3.3萬元

▲ 「328」口罩專門店的網上顯示出售理的口罩。（網上圖片）

該網站共有18件商品出售，包括理的外科手術口罩（小童、中童及成人）、Valumax 美國醫用口罩 (成人)、Prozone 醫用口罩、IAP 醫用口罩及日本BMC 高質PM2.5 醫用口罩 (成人)等，價格由120元至350元不等，惟網頁顯示全部貨品暫時缺貨。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：伍瑋瑋