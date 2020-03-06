【齊心抗疫】烘焙小店製萬件祝福語曲奇免費派　暖心老闆：盡綿力傳遞善念疫境自強【有片】

▲ Kaman發起「辣手手幸運曲奇計劃」。原意是在網上召集一萬句來自香港各階層的祝福說話，夾在曲奇內，再免費送贈給香港人。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，香港人人心惶惶，社會氣氛急轉直下。幸好還有一些有心人，努力做一些事情，為港人加油打氣。本地烘焙工場A Fun Store就製作一批充滿愛心的幸運曲奇，將正能量宣揚開去，不如去片看看︰

Kaman創立茗茶品牌Ms Tea及食品工場A Fun Store，在疫情影響下生意也大受影響。她在這段時間思考，自己如何為抗疫略盡棉力：「本來我也想搜購口罩，但試訂中途遇上不少陷阱。又想過製作福袋，不過包裝很浪費人力及時間，亦怕送不到給真正有需要人士手上。」

▲ Kaman於4年前創立A Fun Store食品工場，今次首次舉辦義工活動送暖。（湯炳強攝）

一萬隻幸運曲奇送暖

Kaman認為每個界別也應該做自己最擅長的事，A Fun Store以整餅起家，於是她就發起「辣手手幸運曲奇計劃」。原意是在網上召集一萬句來自香港各階層的祝福說話，夾在曲奇內，再免費送贈給香港人。她笑說：

叫做「辣手手」，是因為製作過程中真的熱到辣手！我們希望任何人也可以有份參與這個活動，無論是來當義工或是派發點，或是思考一句祝福語、將一個善念去傳播給其他人也可以。

▲ 一句句熱心的打氣句子，人手逐張剪好放在曲奇中。（湯炳強攝）

各界人士義務相助

辣手手幸運曲奇計劃由構思到實行，只用了短短一星期時間。她在網上發起這個活動，招募網友的祝福語及召集義工，亦聯絡了一些單位作派發點，包括中醫診所、慈善機構、設計公司及Cafe等等，甚至有些的士司機及運輸業的朋友，亦很樂意幫忙派曲奇。

當中不乏名人名店義務拔刀相助：「中環的名牌商戶On The List看到我們的post，主動幫我們宣傳及派發曲奇。我亦膽粗粗聯絡火火及KB，他們亦二話不說為我們呼籲，立即多了很多留言。」

▲ 活動在網上召集了11位義工，Kaman笑說已比預期中多。（湯炳強攝）

▲ 由Kaman親自設計的包裝，共有三個不同款式。（湯炳強攝）

無條件幫港人加油

上周末Kaman已開工製作曲奇，共有11位義工到場參與，當中不乏年輕人，負責裝飾包裝袋、剪紙條、製作曲奇、風乾、入袋。其中一位義工陳小姐說：

我覺得很有意義，一聽到這個活動主要想幫香港人加油打氣，而且可以將一個人的說話，藉著一件事去帶給另一個人，就立即參與。

▲ 主要烘焙工作由師傅負責，造型、包裝則交給義工負責。（湯炳強攝）

▲ 定型過程要忍受出爐熱力，因此計劃命名為「辣手手」。（湯炳強攝）

雖然Kaman最後只收到約1,000句祝福語，但內容也相當正面，「香港人疫境自強」、「雨後見彩虹」等，她將字句用食用墨及專用紙打印出來，再放入手製曲奇內，連膠袋包裝也有3個不同設計，相當用心。製作進度比預期中快，已完成一大半。

▲ 字條上訊息正面，收到的人定會覺得窩心。（湯炳強攝）

整個活動成本約一萬多港元左右，全由Kaman負擔：

其實花費數目不多，而且一萬隻對我們來說也不難做。如果可以在這段最黑暗的日子，成為最閃亮的星星去照亮其他人，我覺得也值得。

記者：張頌婷