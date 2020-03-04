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Apple向內地員工派防疫慰問包　內藏口罩小食iPad

職場 18:24 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

為了安撫在疫情較嚴重的地區居家隔離的內地員工，Apple特意向他們寄送防疫慰問包裹，希望可以協助他們順利度過難關。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，不少人需要留在家中工作，對於這個安排，有人歡喜有人愁。這個多月以來，即使外出用膳也不敢在外面長時間逗留，每天彷彿只剩下工作。不過，此時卻有消息傳出，為了安撫在疫情較嚴重的地區居家隔離的內地員工，Apple特意向他們寄送防疫慰問包裹，希望可以協助他們順利度過難關。

據外媒報道，中國近日疫情持續增加，為了減低感染的風險，Apple內地員工除了不用回到辦公室或Apple Store上班外，該企更對留駐在湖北省與溫州市的員工發送救援物資，包裹裡面除了包含N95口罩、體溫計、濕紙巾、洗手液和零食，最令人驚喜的是，竟然還有一部全新的10.2吋iPad（價值人民幣2499元），讓員工消磨時間。

防疫慰問包裡面除了包含N95口罩、體溫計、濕紙巾、洗手液和零食，最令人驚喜的是，竟然還有一部全新的10.2吋iPad。（微博截圖）

防疫慰問包內還有一封信，信內提到Apple團隊向收件人送上祝福。（微博截圖）

防疫慰問包內還有一封信，信內提到Apple團隊向收件人送上祝福，並表示希望可以提供一些援助給員工和員工家人，為他們送上小食禮物，而iPad則讓孩子可以用作線上學習，或給予家人留在家中時解悶。

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Apple這個雪中送炭的行為，讓員工感到相當暖心。有人更在微博貼文表揚，「我這個員工的家屬的家屬都想是死忠誠於它（蘋果）」。同時，有隔離員工表示，在隔離期間還接過從英國打來的問候電話，且能從語氣中感受到對方的真心，由衷地關心員工及其家庭的健康與生活狀況。

有人更在微博貼文表揚，「我這個員工的家屬的家屬都想是死忠誠於它（蘋果）」。（微博截圖）

相比起香港不少企業，在新冠肺炎疫情下，要求員工放無薪假，甚至直接裁員減薪， Apple還顧及員工和家人的感受，的確是值得表揚。而早前其行政總裁Tim Cook更在年度股東大會上表示，該公司以員工的健康與安全為首，除了寄送防疫慰問包，也將同時限制員工的商務旅行。

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責任編輯：施雯雯

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