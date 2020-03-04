建制泛民本周訪美　梁繼昌︰討論香港自由狀況及《人權法案》制裁機制

▲ 建制及民主派代表本周受邀訪美，有份出席的立法會會計界議員梁繼昌表示，屆時集中討論香港自由狀況及警方執法問題，亦會談及《香港人權與民主法案》的制裁機制。（莫稼浩攝）

建制及民主派代表本周受邀訪美，將與白宮及國會代表會面，有份出席的立法會會計界議員梁繼昌表示，屆時集中討論香港自由狀況及警方執法問題，亦會談及《香港人權與民主法案》的制裁機制，預料兩日半行程將與美國副國務卿等白宮官員、國會議員，以及當地智庫學者會面。

4名行會成員陳智思、廖長江、葉劉淑儀及張國鈞，及3名民主派立法會議員譚文豪、梁繼昌及莫乃光，本月5日至8日赴美出席第二輪「港美交流會」。

美國去年底通過《人權法案》，梁繼昌指，今次是法案通過後首次同美方交流，行會成員及駐華盛頓經濟貿易辦事處處長都出席會面，反映建制派重視今次訪美行程，他又透露會跟進法案的制裁方法及影響。

因應新冠肺炎疫情持續，梁繼昌又稱，將探討美國及香港面對抗疫的合作空間，疫情過後的經濟互助及兩地的學術人才交流可能性。

另外，本港口罩供不應求，梁繼昌與其團隊，近日向業界寄出1萬個從波蘭購入的口罩，希望可以減輕核數師等外出工作的風險。

梁繼昌又指，會計業界有不少工作涉及內地公司 ，因內地疫情仍然嚴重 ，對上市公司進行審計工作時有實際困難。他引述政府官員指，74%內地公司已答應將核數帳目交到本港，但他仍建議，香港交易所及證監會劃一將上市公司，公布業績的限期押後一個月。



記者：莫稼浩