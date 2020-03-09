【慳家王妃】英國王妃凱特出席慈善運動活動　一身貼地時尚運動打扮600港元有找

▲ 英國王妃凱特日前出席活動的運動裝大獲好評，重點是平價不失時尚。

英國皇室成員不時出席慈善活動，他們的造型妝扮往往成為熱話，英國媒體尤其愛評論凱特王妃的妝扮，指她夠「慳家貼地」，而且不失大方時尚，更經常將凱特與梅根的打扮比較一番。近日，凱特王妃出席推廣培育年青人的體育運動，她一身運動Look大獲好評，衣服及球鞋都是平民品牌，總價格不到600港元，成為英國女民眾的搶購目標。

綜合英國媒體報道，於2月25日，英國威廉王子（Prince William）的夫人38歲的凱特（Kate Middleton）到位於斯特拉特福（Stratford）的倫敦體育館出席「SportsAid 」慈善活動，有關機構是推廣培育年青運動員，提供經濟上資助、訓練發展、咨詢顧問等。

▲ 英國王妃凱特活動前後穿上西裝外套，將長髮放下，變成斯文造型。（圖片︰法新社）

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穿上平價品牌

當天Kate有參與跑步、拳擊的示範，她除下斯文的西裝外套，將長捲髮束起，變成一身運動服打扮的她，富悠閒感又不失時尚大方，英媒更發現Kate的衣服及鞋皆是平價品牌，全身都是綠色為主調。

上衣是貼身的翡翠色針織衫，來自西班牙女時尚品牌Mango，價錢約20英鎊（約200港元）；她配襯了CP值高的平價品牌Zara墨綠色休閒闊褲，原價是20英鎊（約200港元），打折只需8英鎊（約80港元）。

▲ 凱特選了金色、綠色的頸鍊及耳環，配搭衣服顏色。（圖片︰法新社）

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同款衣服被國民搶購

運動鞋方面，Kate綠條紋白底鞋是英國國民品牌Marks & Spencer（M&S） 馬莎百貨，款式易襯，價錢為29.5英鎊（約295港元）。現時2款衣服及白綠色波鞋因為Kate穿上加持了，被搶購一空，M&S網上只剩同款黑色運動鞋有售。

凱特王妃一身衣服600港元有找，非常貼地親民。而在活動上，她都樂在其中笑容滿滿，在運動場展現活力，親身落場參加短跑訓練和學習打拳，民眾及在場的運動員都感受到凱特王的親切。凱特的好感度、親和力又大大提升了！

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責任編輯︰顏紫燕