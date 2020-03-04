港產重用口罩今終獲檢測認證　鍾國斌：首1萬個下周免費派予需有人士

▲ 鍾國斌早前與業界研究，將用理工大學研發的防菌布料製作可重用口罩，今日成功取得檢測認證報告。（經濟日報資料圖片）

自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌早前與業界研究，將用理工大學研發的防菌布料製作可重用口罩，今日（４日）終於成功獲取檢測認證報告。鍾國斌指出，未來會「全速前進」製作港產防菌口罩，首一萬個下周將經社福機構及非政府機構（NGO），免費派發予有需要人士。

鍾國斌早前推出可重用60次的環保口罩，標榜採用特別防菌布料，細菌一接觸就被殺死，每次用完回家用番梘或梘液手洗約10分鐘，再掛起掠乾，翌日出門時即可再用。他早前將產品拿去檢測中心測試，今日終於取得有關認證，鍾國斌指出，測試成功證明該用料可以防飛沫、大腸肝菌，以及肺炎鏈球菌等，下周起會全力生產及派發。

有關環保口罩定價每個100元，但由於他早前再改良布口罩設計，故暫時只有不足一萬個最新版本口罩，會透過社福機構免費送給弱勢社群及長者。至於餘下口罩，因原材料不足以短期內大量製作，亦只供各大機構集體訂購。

▲ 鍾國斌推出的口罩至少有3款，均由不同防菌天然物料造成，有多種顏色選擇。（經濟日報資料圖片）





鍾國斌計劃推出的口罩至少有3款，均由不同防菌天然物料造成。其中一款以禾素，即粟米副產物製造的口罩，是與理大合作研發。另外2款口罩內的防菌紗綫，則分別含甲殼素及銀離子，兩者都具殺菌功效。

鍾國斌表示，稍後把布口罩樣本份別送往美國、台灣及日本進行多項測試，包括測試其是否可防禦一般冠狀病毒及血液滲透度等，預料1個月內將有結果。若成功通過測試，他的可重用布口罩將可供醫護人員使用，媲美N95口罩級數。

記者：李淇