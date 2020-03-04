【口罩供應】長期戴口罩易皮膚敏感　卓悅護膚品開售對抗爛面危機

▲ 卓悅今日（4日）開售一系列護膚品，對抗口罩肌。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，大家天天戴口罩容易出現敏感情況，增加爛面危機的風險，卓悅今日（4日）開售一系列護膚品，保護肌膚，對抗口罩肌。

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1. KOSE藥用雪肌精 Lotion 100ml $59／支

日本製造，含薏仁萃取液、當歸萃取液、白蘝萃取液

弱酸性，水嫩清爽觸感，為粗糙肌膚導入水份，調整肌理。有效防止乾燥，締造雪白肌膚，提升肌膚透明感，重塑BB肌

2. LaStella一夜去痘修復精華 20ml $239／買一送一，平均價💲119.5／件

韓國製造，含茶樹油、天然硫磺萃取及蘆薈萃取

茶樹油能天然抗菌，有助控油及舒緩粉刺及痘痘，修復發炎紅腫肌膚及收斂毛孔

3. Swiss 3 抗污染淨肌保濕孖裝（抗污染深層淨肌磨砂啫喱 125ml 及 抗污染舒緩保濕乳液 50ml）$199／套

瑞士製造，含瑞士阿爾卑斯山泉水

深層淨肌，有助減少黑頭及粉刺形成，讓肌膚重新呼吸，時刻抗氧、防護、自行補水

4. Rote Fabrik 玫瑰嫩白優惠套裝（玫瑰幹細胞嫩白潔膚乳 230ml 及 玫瑰嫩白水 200ml）$299／套

瑞士製造，含高山玫瑰幹細胞

有助抗氧化、平衡肌膚，維持長效保濕、舒緩等功效

5. Corine de Farme 清爽保濕卸粧啫喱 500ml $68／支

法國製造，含Micellar份子

通過皮膚科醫生和眼科醫生測試，卸粧+洗顏雙重功效，輕易將油脂、污垢帶上表面，更易抹走

6. Corine de Farme 舒緩水潤保濕霜 50ml $68/件

法國製造，含牡丹花萃取

通過皮膚科醫生測試，具有鎮靜舒緩功效，提升肌膚亮澤度，全效24小時保濕、強效鎖水、令肌膚達到最佳的水潤狀態

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卓悅門市地址：https：//bit.ly/37BBz47（上水新豐路及沙頭角分店除外）

責任編輯：王芷瑩