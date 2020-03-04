租置公屋4.1萬伙擬3月11日中止編配 有望低至一五折售綠表戶
社會 19:06 2020/03/04
房委會擬推首輪措施，加快推售「租置計劃」公屋約4.1萬伙剩餘單位；據悉回收得來的租置單位，最快下星期三（11日）將停止編配，料最快年底推售予公屋綠表戶。
全港共有39條租置屋邨、涉18.4萬伙，容許公屋租戶可購買現居單位，售價約每平方呎1022至2044元，折扣高達市值一五至一九折不等，房委會平均每年售出約3100伙。而新租戶於簽約首兩年內，決定購買單位，首年可額外享六五折「折上折優惠」，次年則是全額折扣的一半。
按房署紀錄，去年底仍有4.1萬伙供出租的租置單位未售，餘貨最多的屯門山景邨有4772伙、觀塘翠屏北邨仍有2412伙。至於較「搶手」的大圍顯徑邨及馬鞍山恆安邨，位處鐵路沿線，未售單位比例均低於一成，據悉較細小單位佔多數。
消息：租置貨尾隨居屋、綠置居一併賣
據悉房署每年平均回收約1200伙「租置計劃」供出租的公屋單位，再重新編配予公屋租戶。消息稱，房委會指社會對資助出售單位有需求，認為未來應出售而非出租該批單位，建議3月11日起凍結出租回收單位，最快今年底或明年初，推售綠置居或居屋時，擴展至推售予全部綠表戶，但日後的銷售安排仍有待決定，包括是否提供現時水平的折扣及轉售限制，以及是否續提供「折上折優惠」。
房委會資助房屋小組本月10日開會，料屆時將討論；當局也會考慮立法會意見。不過據悉當局無意重推更多租置屋邨，以免減少出租公屋數目，延長公屋輪候家庭的上樓時間。
記者：吳卓峰