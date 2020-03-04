【學是學非】馮盈盈情人節會前度傾賣樓　FYY剖白感情狀態：我仍有選擇

▲ 馮盈盈否認復合。

「是非精」馮盈盈、麥美恩、張寶兒、何依婷、陳詩欣將為《博愛歡樂傳萬家》擔任司儀。日前盈盈跟前度在情人節晚飯，疑舊情復熾，不過盈盈就表示並非復合，只是有要事要一起商討才見面。

馮盈盈出席《博愛歡樂傳萬家》記者會，表示今次沒有出動是非精Full Team9個人，只有5人為節目表演，希望給開心正能量予觀眾。

▲ 馮盈盈陳詩欣張寶兒等為《歡樂傳萬家》表演。（視覺中國）

盈盈早前被指在情人節前夕，與舊愛醫生男友Martin晚飯，疑再度復合，盈盈稱：「絕不是復合，當時我爸爸也在場，大家有公事要談，包括我們層樓，及其他要事，故找一個清靜嘅地方去談，沒想過是甚麼日子。」

馮盈盈疑與醫生前度復合 情人節前夕尖沙咀撐枱腳，詳情請看：http://bit.ly/32MPEcK

▲ 馮盈盈否認復合。(視覺中國）

盈盈也指父親是她信任的人，又認識她和Martin，可以給些意見。她們好和平理性討論。不過，二人共購物業仍未有共識，暫時亦未出租。

盈盈希望有個新開始，她稱：「相信自己有其他選擇，依然會有market。」

▲ 盈盈早前被揭跟Martin約食飯。（取自IG）

在疫情下，馮盈盈今日也跟戴祖儀、陳詩欣和張寶兒到石籬二邨派口罩，發放正能量。

馮盈盈與醫生前度單位放租 565呎前愛巢全曝光，詳情請看：http://bit.ly/32MfgGS