【3月5日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月5日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周四（5日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

田生地產有限公司派4,500個口罩

田生地產有限公司今日（5日）上午11時半派4,500個口罩，名額900位，每人5個口罩。

地址：大角咀棕樹街晏架街交界

點心外帶派150個口罩

點心外帶今日（5日）下午2時半派150個印尼口罩，名額50包，每包3個口罩，每人限取1包，對象為年滿65歲或以上長者親身領取（須出示長者咭／身分證證明）。先到先得，送完即止。

地址：鰂魚涌芬尼街2號僑英大廈地下4-5號舖(港鐵鰂魚涌B出旁)

ChargeSpot x 北河同行派4,000個口罩

ChargeSpot x 北河同行今日（5日）下午5至7時向基層市民和長者派4,000個口罩。

地址：深水埗大南街278號地下

莫乃光議員派4,000個口罩

莫乃光議員今日（5日）下午1時派4,000個口罩，對象為現職IT人 (資料齊全者優先) ，名額400位，每位10個口罩。

口罩類別：美國Cranberry ASTM Level 2 (藍色）及 日本 PFE/BFE/VFE 99%（白色）

登記連結：charlesmok.hk/mask2

萬寧 x THE GULU 今日攞飛

萬寧聯同THE GULU推出網上派籌，派籌活動於今日（5日）上午9時半開始，分3個時段，派發共8,800個籌，1籌可購買1盒口罩。

詳情：【口罩供應】萬寧3月5日出售8800盒理的幼童口罩 3個指定時間於手機App預先攞籌【附登記詳情】

日本城口罩及戶外衛生用品套裝3月6日前送抵分店

日本城將發售口罩及戶外衛生用品套裝，並於3月6日前送抵指定分店，套裝包括7個三層獨立包裝口罩、1件鋁毯、1件雨衣、2個即棄廁所及2個即棄廁所膠袋。

責任編輯：王芷瑩