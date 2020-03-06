【為屍體說話】牙齒往往成為破案關鍵「證物」　首位華人齒科法醫：穿起白袍有一份責任

▲ 用科學讓屍體說話捍衛逝者尊嚴，首位華人齒科法醫梁家駒表示，穿起白袍有一份責任。

梁家駒是全球首位華人牙齒科法醫，在接近30年工作生涯中，參與過大大小小鑑證工作，見證過無數死亡，令他領略到生命無常。他說，「穿上白袍，就有一份責任」，作為法醫，他的使命就是替屍體「說話」，捍衛亡者最後的尊嚴。

一般人對法醫工作的了解，大多是來自於電視劇或電影。梁家駒說，鑑證程序都由不同法醫合作，各施其職。鑑證工作中的重要一環，就是辨認死者身份，若死者身上沒有證明文件，遺體及衣物嚴重腐爛，又未能取得指紋或DNA，牙齒鑑證此時就大派用場。

因為牙齒是人體最堅固的物質，可以承受高達攝氏1600度高溫，在極惡劣的環境都可保存下來，往往成為破案的關鍵「證物」。透過檢查牙齒，可以追蹤到死者生前的牙科記錄，有助辨認出死者身份。除了牙齒，齒科法醫亦要憑頭骨、口腔進行鑑證。

殯儀業家族出身 自幼接觸屍體

梁家駒自小對讀醫有興趣，後來在機緣巧合下入讀香港大學牙科。學醫第一年就已經有解剖屍體的課程，相當考驗心理質素，但他坦言，沒有害怕的感覺。面對屍體處之泰然，他說可能與自己的出身有關。梁家駒是百年殯儀老字號「梁津煥記」第五代繼承人，自幼就經常跟隨家人出入殯儀館，為遺體穿壽衣，令他對死亡或屍體見怪不怪。

用尊敬的心去對待死者，這是應有的禮貌。

讀牙科第四年時，梁家駒的一位任職資深警務人員的叔叔，建議他修讀「齒科法醫」的課程。梁家駒了解過後，知道齒科法醫可利用專業知識進行鑑證工作，為死者「說話」，協助警方查案，因而對齒科法醫產生了興趣。1990年，他從港大牙科畢業後，就前往澳洲墨爾本修讀齒科法醫的課程。

梁家駒憶述在澳洲上課的第一天，首次親手為一位死者解剖，那是一具死去不久的遺體，因為沒有進行防腐，肌肉仍充滿彈性，不難想像死者在十多小時前還是活生生的一個人。

他說，外科醫生為病人做過手術後，只要手術成功，病人便能生存下去；但法醫解剖人體後，被剖者永遠不會再活過來，人的脆弱就此刻表露無遺，他形容，是上了寶貴的一課。

你要做的就是要幫死者查出死因，用尊敬的心去對待死者，這是應有的禮貌。

敬重死者 慰藉生者

法醫在工作上不應投入個人感情，梁家駒憶述，1991年維也納航空空難，一架由香港飛往維也納的客機在曼谷墜毀，200多名乘客遇難，當中包括40多名港人。那年，梁家駒剛從墨爾本大學畢業，作為「法醫初哥」首次上陣面對大型災難事故，亦是第一次目睹和接觸過如此多屍體。許多屍體支離破碎，殘骸遍野，甚至難以靠牙齒辨認死者身份。

空難現場滿目瘡痍，卻不比遍地哭聲來得震撼。飛機出事後，許多死者家屬立即趕到現場尋找親人的遺體，淒厲的哀號聲不斷，令人心酸。

更有家屬哀求我，希望盡快得知鑑證結果，將親人「帶回家」。

在法醫的銜頭下，何常不是一副血肉之軀？面對死者家屬的的哭訴，梁家駒的情緒亦難免受牽動，心情變得沉重不安，當時他致電墨爾本大學的教授，傾訴過後，總算調整好心情，順利完成工作。

經此一役，令他領略到法醫工作的意義和重要性，並從工作中感受到助人為樂的道理，最重要的是，要學會保持冷靜、理性，不受情緒觸動，才能將工作好好完成。

法醫為死者沉冤得雪，在他人眼中充滿正義感，但在他看來只不過是職責所在。

穿起白袍，就有一份責任，我們的職責就是去幫人，用科學查出死因，還死者尊嚴，讓生者得到慰藉。

他又笑言，因為法醫工作不多，「靠做法醫搵食會餓死」，醫生在診所看症收入遠比法醫多，但金錢買不到法醫工作帶給他的滿足感。他說，每日在診所對著四面牆好悶，法醫工作讓他曠闊了眼界，令他有機會參與許多國際重大的鑑證工作，例如與國際刑警合作等等，這些體驗與每日安坐診所看症是無法比擬的。

生死由命

在接近30年的法醫生涯中，梁家駒參與過許多駭人奇案的鑑證工作，包括1999年的Hello Kitty藏屍案、模特兒彭楚盈案，又處理過許多大型災難事故，例如嘉利大廈大火，南亞海嘯、峇里爆炸等。見證無數死亡，又與無數屍體打交道，他感嘆大自然的力量之餘，亦領略到生命無常。

我相信生死是命運安排，有句說話叫做，閰王叫你三更死，不可留人到五更。

一般人對法醫的印象可能是冷靜、嚴肅。但工作以外，他也只不過是個「人」。梁家駒說，平時最大興趣就是吃東西，同時又喜歡打War game、賽馬。他更有份參與TVB劇集《法證先鋒》系列的編劇和演出。

他表示，希望透過劇集讓大眾認識法醫的工作，同時亦是一種教育，告誡人們世界上沒有完美犯罪，他深信「天網恢恢，疏而不漏；若然未報，時辰未到」。

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記者：沈佩珊