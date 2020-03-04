殉職高級關員吳詠敏紅磡設靈　明日最高榮譽喪禮舉殯落葬浩園

▲ 吳詠敏靈堂中放制服遺照，橫匾「往生淨土」。

殉職女高級關員吳詠敏，今日(4日)在紅磡世界殯儀館世界堂設靈 ，以佛教儀式進行；明日（5日）以紀律部隊最高榮譽喪禮舉殯，下葬浩園。

吳詠敏一幅穿著制服的遺照放在靈堂中央，橫匾寫上「往生淨土」，靈前有多個親友的花藍，包括丈夫、子女，另外，行政長官林鄭月娥及海關關長鄧以海的花籃亦放左右。

下午5時許，家屬先向吳詠敏道別，約6時左右親友、同袍及官員等陸續到禮堂致祭，特首林鄭月娥、政務司長張建宗、海關關長鄧以海相繼抵達慰問家屬及致祭。

▲ 特首林鄭月娥抵達紅磡世界殯儀館向喙詠敏致祭。

根據海關公布，明日舉殯分為兩部分，上午9時30分，地下靈堂內會首先舉行傳統悼念儀式，至上午10時15分，於靈堂內及殯儀館外會舉行官方儀式；而靈車約在上午11時離開殯儀館，海關人員會在殯儀館外列隊向吳詠敏高級關員作最後致敬。

上午11時30分抵達昂船洲昂船路政府船塢H座海關船隊基地，由同袍作最後敬禮後，再轉送到和合石園安葬。

意外發生於今年1月21日晚，海關一艘淺水巡邏艇在沙洲附近追截一艘走私船時，擱淺翻沉，釀成3死2傷。當日同殉職的27歲關員黃焯梆，於上月24日已安葬浩園；另一名39歲署理高級關員黎志恆則安排於下周三（11日）舉行最高榮譽喪禮。

記者：廖傑堯