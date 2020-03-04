【新冠肺炎】馬會15間投注站及兩個馬場有限度服務　投注服務續停

▲ 旺角彌敦中心投注站，將在3月5日、3月6日及3月9日有限度提供服務。（資料圖片）

馬會宣布，經檢討部分場外投注處於星期一（2日）開放後的運作，並因應顧客及公眾的意見後，將於3月5日、3月6日及3月9日開放15間場外投注處及兩個馬場，讓顧客使用馬會的部分重要服務，但賽馬及足球投注服務仍會繼續暫停。

馬會特別提醒顧客，場外投注處只會提供兌換現金券或中獎彩票，以及投注戶口存款的服務。需要開設投注戶口及其他戶口服務的顧客，必須前往沙田馬場及跑馬地馬場。

馬會17個場外投注站每星期開放2天 多區投注站大排長龍

所有顧客在進入場外投注處及馬場前必須戴上口罩及接受體溫檢查。場外投注處及馬場只容許有限人數的顧客在同一時段內進入。

馬會稱，新安排可提高顧客服務效率，以及加強人群管制以保障顧客及員工安全。馬會將密切留意運作情況，並就未來安排另行作出公布。

僅開放15間投注站

15間場外投注處將於3月5日、3月6日及3月9日開放，新服務時間為上午9時30分至下午7時30分。

新安排下將開放的15間投注站︰

鰂魚涌英皇道、尖沙咀漢口道、旺角彌敦中心、旺角塘尾道、黃大仙豪苑；

將軍澳寶林、上水石湖墟、大埔廣場、屯門市廣場、天水圍、葵芳、葵涌榮芳路、青衣城、荃灣青山道、西貢

而在3月2日開放的6間場外投注處將暫停服務，即中環士丹利街、銅鑼灣謝斐道、石硤尾大埔道、觀塘廣場、沙田好運中心及元朗合益路。

設5條穿梭巴路線往馬場

沙田馬場及跑馬地馬場將於有關日期開放，上午9時30分至下午7時30分提供服務，將開放超過40個服務櫃位，但兩個馬場的停車場將不會開放。

接駁巴士服務將由上午9時30分起提供服務，尾班車將於下午7時正從場外投注處開出，及於下午7時45分從兩個馬場開出。

路線1︰荃灣近青山道分行往返沙田馬場

路線2︰元朗近合益路分行往返沙田馬場

路線3︰觀塘近觀塘廣場分行往返沙田馬場

路線4︰沙田近好運中心分行往返沙田馬場

路線5︰鰂魚涌近英皇道分行往返跑馬地馬場

責任編輯：吳卓峰