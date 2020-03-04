【新冠肺炎】周巧兒狗隻證實低程度感染　沒有病徵現正隔離檢疫

▲ 本港出現首宗狗隻「低程度感染」新冠病毒個案。（陳靜儀攝 ）

漁護署上周五（28日）公佈，本港出現首宗狗隻在病毒測試中呈「弱陽性反應」個案，今日續指該狗隻經再次檢測後，證實已「低程度感染」新冠病毒，並很可能是由人類傳染，但強調狗隻現時沒有任何病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

該狗隻原居於確診新冠肺炎的馬主周巧兒家中，曾於2月26日首次進行病毒測試，結果呈弱陽性。署方指，2月28日及3月2日再為該狗隻抽取口腔及鼻腔樣本以進行病毒測試，結果均呈弱陽性，經徵詢香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院，及世界動物衛生組織專家意見後，一致認同該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。

署方強調，該狗隻現時沒有任何冠狀病毒相關的病徵，正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，將會為其進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還予其主人。

目前動物居留所內現有兩頭狗隻於獨立房間內接受檢疫，另一頭狗隻則對病毒測試呈陰性反應，將會進一步作檢驗。

漁護署發言人補充，現時沒有證據顯示寵物會傳播冠狀病毒，或因此生病，呼籲市民不要棄養寵物。另又建議應安排與確診者或其密切接觸者同住的寵物，在漁護署接受檢疫。

城大賽馬會動物醫學及生命科學院傳染病及公共衛生學系伴侶動物健康及疾病講座教授Vanessa Barrs回應指，對測試結果並不意外，因其主人早受感染，而測試結果只顯示牠曾接觸病毒，感染程度低，沙士期間也有狗隻低程度感染，但沒有一隻因此生病，及將病毒傳給人類，籲寵物主人不要驚惶失措或棄養寵物。

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責任編輯：鄧凱文