【新冠肺炎】林鄭到青衣長康邨視察污渠管系統

▲ 特首林鄭月娥今日聯同運輸及房屋局局長陳帆，到青衣長康邨康美樓視察。（政府新聞處圖片）

政府今日派出兩包機從武漢接載滯留湖北港人。在香港，特首林鄭月娥今日亦聯同運輸及房屋局局長陳帆，到早前有不同樓層單位住客，確診感染新型肺炎的青衣長康邨康美樓視察，聽取房署人員講解渠管設計。他們全程戴上口罩，在現場逗留不足半小時後離開。

林鄭視察期間，先到社會福利署的辦事處逗留約20分鐘，與參與跟進工作的房屋署、民政事務總署和警務人員見面，了解他們上月疏散相關單位住戶、協助衞生署調查感染源頭，以及執行一連串感染控制措施的行動經驗。

期後又到康美樓地下大堂，與參與是次行動的大廈保安員和清潔工人交談，以及在大廈外圍視察出現確診個案的單位及其排污渠管系統。

林鄭月娥說：「抗疫多月以來，政府一直緊貼疫情的發展，以果斷及合適的措施作出全面應對。康美樓的感染個案是過程中政府面對的突發事故之一，我感謝房屋署、民政事務總署、食物環境衞生署、警方以及其他多個政府部門的同事群策群力，迅速合力執行相應措施，保障公眾健康，同時為受影響市民提供適切支援。疫情雖然嚴峻，但看見不同部門的在職甚至是退休的同事往往能不分彼此，攜手積極應對，我有信心香港定能戰勝疫情。」

青衣長康邨康美樓早前曾出現新型肺炎確診個案，其中兩名病人住所同樣位於A07室單位，相隔大約10層。有專家估計與糞渠連接的排氣喉無密封有關。衞生防護中心其後為其餘A07單位沒有出現病徵的住戶進行病毒測試，全部樣本對該病毒呈陰性反應。

責任編輯：李淇