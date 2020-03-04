【新冠肺炎】兩班包機共接載224名滯留湖北港人返港　14人未有跟機

▲ 接載滯留湖北港人返港的第二班包機晚上約10時抵港。（政府新聞處截圖）

港府今日（4日）安排2班包機，接載滯留湖北的港人返港，政府晚上總結今天武漢包機安排。負責統籌包機安排的政制及內地事務局局長聶德權表示，2班包機一共接載了244名港人返港，其中200人來自武漢，44人則來自湖北省其他城市但屬緊急個案的人士，包括孕婦、應屆文憑試考生及有醫療需要的人士。

聶德權指，原先有258名港人乘搭兩班包機返港，但有14人最終未能登機，其中3人因未能通過體溫檢測，1人為陪伴者所以暫不回港，另有1名孕婦改搭明日（5日）的包機回港，餘下9人最後改變主意，放棄乘搭包機。

他形容，今天的包機行動順利，感謝當地政府、本港航空公司和多個部門的配合和協助，而未能通過體溫檢測的港人須返回當地居住的小區接受隔離。

▲ 接載滯留湖北港人返港的第二班包機，分別接載了91名來自武漢的港人，44人來自其他城市。（政府新聞處截圖）

聶德權說，留意到有報導指有乘搭包機的港人今日在機場候機大堂除下口罩吃東西，他解釋當局事前已提醒有關人士出行前先吃東西，惟因返港的過程較長，因應需要，航空公司準備了小食提供予有關人士，當局考慮防控感染後，讓他們在有足夠空間下進食，強調做法合理和安全，按實際情況作適當安排。

記者：陳曉瑩