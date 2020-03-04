【新冠肺炎】本港新增4宗確診　最新患者居跑馬地樂陶苑　遊印度返港後發燒

▲ 本港新增4宗確診，最新患者居跑馬地樂陶苑，遊印度返港後發燒。

衞生署衞生防護中心晚上公布，截至今日(4日)晚上8時，中心正調查4宗新增新冠肺炎(武漢肺炎)確診個案，包括2宗北角佛堂群組關連個案(包括佛堂負責人)、1宗馬主周巧兒家庭群組個案；更新增1宗家住跑馬地樂陶苑的輸入個案，患者遊印度返港後發燒。至今本港個案累計105宗確診及疑似個案。

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新增首2宗個案與「福慧精舍」佛堂群組個案有關，包括：

一名病人為43歲男子（為第102宗個案），過往健康良好。病人獨居於「福慧精舍」佛堂，為佛堂負責人。他沒出現病徵，因被列作密切接觸者早前被安排入住檢疫中心。病人的呼吸道樣本今日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時在東區尤德夫人那打素醫院接受治療，情況穩定。病人最近沒有外遊，但曾於1月17日至20日到訪四川省峨眉山市。

另一宗個案涉及一名57歲女子（為第103宗個案），為第76宗個案及第91宗個案兩名病人的家傭。該兩宗個案分別於2月24及26日確診，而第76宗個案曾到訪「福慧精舍」佛堂。病人過往健康良好，居於大潭紅山半島第一期。她沒出現病徵，因被列作密切接觸者早前被安排入住檢疫中心。其呼吸道樣本今日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時在瑪麗醫院接受治療，情況穩定。病人最近沒有外遊，也沒有到訪「福慧精舍」佛堂。其密切接觸者還包括僱主及僱主的兒子，早前已被安排接受檢疫。

衞生防護中心的流行病學調查顯示，第102及103宗個案與早前公布的第64、65、70、73、74、76、77、83、84、86、89、91、92、93、95及98宗個案合共18名病人，均曾於1月或2月到訪位於北角美輪大廈的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。

中心再次呼籲於1月25日後曾到訪有關佛堂的市民致電中心熱線2125 1122，如該人士出現相關病徵，中心會安排入院接受治療。

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今日第3宗個案則涉及馬主周巧兒家庭群組：

一名62歲女病人（為第104宗個案），是3月2日確診第101宗個案63歲男病人(周秉亮)的妻子。病人過往健康良好，居於大坑道8號。她沒出現病徵，早前因被列作第85宗個案(馬主周巧兒)的密切接觸者被安排入住檢疫中心。其呼吸道樣本今日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時在東區尤德夫人那打素醫院接受治療，情況穩定。病人最近沒有外遊。她於2月22日出席其女兒的婚宴，當時其丈夫周秉亮（第101宗個案）及小姑周巧兒（第85宗個案）亦有出席。

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今日第4宗屬新增輸入個案，家住跑馬地名廈樂陶苑：

第４宗為輸入個案，涉及一名有長期病患的69歲女病人（為第105宗個案），居於跑馬地樂陶苑維勝閣。病人於1月31日至2月24日到訪印度。她於2月23日在印度期間出現肚瀉，返港後於2月28日出現發燒，她曾兩度向一名中醫求診，3月3日到貝夫人普通科門診診所求醫。其深喉唾液樣本今日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，她已獲中心安排入住律敦治醫院接受治療，現時情況穩定。病人同住的丈夫及家庭傭工沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。



追查發現，她由印度新德里乘坐國泰航空CX694並於2月24日抵港，故呼籲曾乘坐有關回港航班的人士請致電衞生防護中心熱線。



責任編輯 李志強