【鑽石公主號】前主播完成自我隔離仍被拒訂枱　張寶華感遭歧視或向平機會投訴

▲ 張寶華考慮向平機會投訴被上海總會歧視。

前新聞主播張寶華早前在位於中環的上海總會訂枱，為好友黎芷珊補祝54歲生日，可是在3月3日，張寶華表示臨時被上海總會取消訂枱，令身為該會會員的她感到被歧視。

當時張寶華在個人社交平台公開與上海總會的對話截圖，講述事件始末，並要求澄清表示：「我是會員，你哋係咪以後唔歡迎我去食飯？我冇所謂，但請把會費回給我！」

據知該會普通會員嘅會費索價5萬蚊；永久會員會費索價7萬蚊，而且尚要有一位會員做推薦人以及一個該會理事做和議人，所以要該會會員不容易。

▲ 張寶華和黎芷珊下船後，現已完成自我隔離。（取自facebook）

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

張寶華感到被歧視

昨晚（3月4日），張寶華改到尖沙嘴一間日本餐廳與黎芷珊食生日飯，同時她在個人社交平台上載當日生日飯照片，並寫：

有關被上海總會cut枱一事，我已經提出退會，昨天追過幾次但對方仍未回覆。但直到半夜，有一位長輩朋友打俾我，說總會理事會已經知道事件並希望向我道歉。這方面，我會再處理。 同時，我也多謝大家的建議，也有立法會議員建議我應該向EOC平機會投訴。我考慮了一會，覺得也值得向平機會提出，我食個飯都會被歧視，其他人都一樣可能因為呢個病受到不公平的對待。 所以向EOC投訴，目的不是要告上海總會，而是希望EOC可以提醒其他人別重蹈覆辙。

▲ 張寶華原打算跟黎芷珊慶祝生日。（取自facebook）

張寶華續稱：「香港是武漢肺炎的受害者，大家要齊心抗疫之餘，請也不要過份恐慌，要保持冷靜。」

最後她指出：「星期三零晨第一批離開「鑽石公主」既乘客已經隔離期滿，可以離開火炭了。恭喜恭喜！祝大家身體健康平平安安。」

陶傑與武漢肺炎患者同船親自回應，詳請請看：http://bit.ly/2UIvvTt

▲ 張寶華、黎芷珊和作家陶傑1月底曾同坐鑽石公主號。（取自facebook）

張寶華與黎芷珊、著名作家陶傑及友人在1月25日登上鑽石公主號郵輪，5日後已經下船。

可是在2月初，該船証實有乘客確診新冠肺炎，張寶華等已進行自我家居隔離，現早已完成28天的自我隔離，並沒有任何病徵。

黎芷珊落船完成28日隔離承諾旗下眼鏡店不裁員不減薪，詳情請看：http://bit.ly/2VWyAzV