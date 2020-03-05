【新冠肺炎】《007：生死有時》全球押後至11月上映　迪士尼《花木蘭》中港韓延期

▲ 《007：生死有時》是首部大受新冠肺炎疫情影響而全球延期上映的荷里活大片。

新冠肺炎（武漢肺炎）全球散播，人人避炎減少聚集，戲院入場人次驟降，連007占士邦都怕了肺炎。電影公司宣布，原定於4月3日上映的《007：生死有時》（No Time to Die），將延後7個月，至11月才上映。

外國綜藝雜誌就估計，隨著部分主要市場因疫情關係戲院暫停營業影響票房，再加上拍攝延期的費用損失，全球電影業步入寒冬，估計可能損失高達50億美元（約390億港元）。

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▲ 丹尼爾基克主演的最後一部占士邦電影《007：生死有時》，由4月推遲至11月全球上映。（劇照）

《007：生死有時》押後上映

英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一次主演占士邦的《007：生死有時》，令全球影迷期待，可是鑑於肺炎疫情嚴峻，上月已經決定取消在中國的宣傳活動。

早前已有邦迷聯名寫公開信請願，希望為影迷健康著想，將電影押後至暑假上映。結果電影公司考慮到影迷及演員的憂慮，不只把影片押後到暑假，而是延至11月才推出。

電影公司在香港時間3月4日凌晨於James Bond官方Twitter發布聲明：「米高梅、環球影業、製片人Michael G. Wilson及Barbara Broccoli宣布經過慎重考慮和詳細評估全球電影市場，《007：生死有時》的推出日期將押後至2020年11月。」

《007：生死有時》將於今年11月12日在英國上映，而全球上映日期則定於11月25日。事實是過往幾部007電影，如2012年的《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）及2015年的《007：鬼影帝國》（Spectre）均是11月檔期上映。

▲ 《花木蘭》於中國及南韓暫未有映期。（網上圖片）

日本延遲推出《花木蘭》

另一套由劉亦菲主演的迪士尼動畫真人版電影《花木蘭》（Mulan），將於3月27日在美國上映，它於日本由4月17日延至5月22日上映。

由於中國及南韓的疫情嚴峻，《花木蘭》在此兩個大市場暫定上映無期。至於香港原定的3月26日上映期，最新公佈是將會延後上映, 確實日期稍後再作宣佈。

▲ 木村拓哉有份聲演的動畫電影《大雄的新恐龍》突取消3月6日於日本上映。（網上圖片）

《多啦A夢》押後上畫

此外，木村拓哉聲演的《多啦A夢》系列最新動畫電影《大雄的新恐龍》，原定3月6日在日本開畫，但東寶電影宣布因疫情擴散押後上映，映期未定。此為《多啦A夢》系列50周年紀念電影，木村在片中聲演一位外表像猿猴的神祕男子。

美國媒體《The Hollywood Reporter》日前便報道，肺炎疫情蔓延全球影響觀眾入戲院意慾，再加上受疫情受創的中國、日本及南韓，以票房計，分別是全球第二、第三大及第五大電影市場，業界人士指幾個月的影響包括票房及電影拍攝停工等因素，預計全球影業將會損失高達50億美元，唯有寄望2020下半年電影票房會收復失地。