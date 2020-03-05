【好人好事】大埔日本城買安息禮用品　店員一件小事令喪父港女感窩心

▲ 一名女網民最近分享到大埔日本城為亡父添置安息禮用品的經過，期間發生了一件小事，令她相當感謝店員。

喪親對許多人來說是難以承受的痛楚，傷痛久久不能平復。在這時候，旁人所做的一件小事，或一句簡單說話，可能也是雪中送炭的行為。一名女網民最近就分享，她到大埔日本城內，為亡父添置安息禮用品的經過，期間發生了一件小事，令她相當感謝店員，並承諾以後一定會經常光顧該店。

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一名女網民昨日在Facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，指自己到大埔日本城購買泵樽，以作當晚爸爸的安息禮之用。當時她神不守舍，在店內跌了一張500元紙幣。

及後離開了日本城，走到半路中途，她才發現自己跌錢，心想應該沒有了，但也嘗試返回店內，詢問一下有沒有人拾獲。此時，店員毫不貪心，將現金還給她，令她相當感謝他們：

多謝你哋，我一定會常常幫襯。

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發帖網民稱：「特別多謝大廣日本城員工，因為他們很誠實又唔貪心。」帖文一出，引起逾千網民紛紛讚好。有網民留言稱：「好人一生平安，樓主節哀順變，爸爸會喺天家守護你」、「好人好事」、「呢間日本城d職員好好禮貌。」

亦有網民建議發帖者向日本城寫信、打電話，直接表揚該名員工：「辦好事後，有空可打電話/寫信去JHC直接表揚，他們值得有讚賞的。」、「我覺得是爸爸在背後保祐你這大頭蝦呀囡，有空去facebook的日本城客服讚賞返呢位員工既行為。」

責任編輯：王俊賢